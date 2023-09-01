Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 5-1 kazanarak sezonun ikinci galibiyetini elde etti.
Maçın 15. dakikasında genç oyuncu Enis Destan'ın golüyle öne geçen bordo mavililer 28'de Bardhi ve 45+4'te Benkovic'in golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.
64. dakikada tekrar sahneye çıkan Bardhi skoru 4-0'a taşıdı. 82. dakikada Göktan'ın golüyle skor 5-0'a gelirken Kasımpaşa 85'te Winck'in golüyle skoru 5-1 olarak ilan etti.
Bu sonuçla Trabzonspor puanını 6'ya yükseltti ve sezonun ikinci galibiyetini elde etti. Kasımpaşa ise 5 puanda kaldı.
Trabzonspor önümüzdeki hafta evinde Beşiktaş'ı ağırlarken Kasımpaşa ise Alanyaspor deplasmanına çıkacak.
TRABZONSPOR'UN İKİNCİ GALİBİYETİ
Bordo mavili takım, sezona Antalyaspor galibiyetiyle başladıktan sonra Galatasaray ve Çaykur Rizespor'a yenilince büyük eleştiri almıştı.
Kasımpaşa'yı deplasmanda 5-0 yenen Trabzonspor böylelikle bu sezonki iddiasını göstermiş oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
3. dakikada Kasımpaşa gole çok yaklaştı. Hajradinovic'in pasında sağdan ceza sahasına giren Ben Ouannes, son çizgiyi inip yerden kale sahasına hareketlenen Erdem Çetinkaya'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun kayarak vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.
15. dakikada Trabzonspor golü buldu. Larsen'in soldan yaptığı ortada Kasımpaşa savunmasından seken top ceza sahası içindeki Visca'da kaldı. Bu futbolcunun sağdan kale sahasına gönderdiği ortada Enis Destan yükselerek kafayı vurdu ve takımını öne geçirdi: 0-1.
28. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Visca'nın sağdan ceza yayı önüne gönderdiği pasta topla buluşan Abdülkadir Ömür, arkadan atağa destek veren Bardhi'yi gördü. Bu futbolcunun ceza sahası dışından plase vuruşunda top kalecinin sağından filelere gitti: 0-2.
45+4. dakikada Trabzonspor bir gol daha buldu. Soldan kazanılan korner atışında Abdülkadir Ömür kale sahası içine ortaladı. Bu noktada iyi yükselen Benkovic, kafa vuruşuyla topu filelere gönderen isim oldu: 0-3.
Maçtan dakikalar ikinci yarı birazdan...
Maçın 15. dakikasında genç oyuncu Enis Destan'ın golüyle öne geçen bordo mavililer 28'de Bardhi ve 45+4'te Benkovic'in golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.
64. dakikada tekrar sahneye çıkan Bardhi skoru 4-0'a taşıdı. 82. dakikada Göktan'ın golüyle skor 5-0'a gelirken Kasımpaşa 85'te Winck'in golüyle skoru 5-1 olarak ilan etti.
Bu sonuçla Trabzonspor puanını 6'ya yükseltti ve sezonun ikinci galibiyetini elde etti. Kasımpaşa ise 5 puanda kaldı.
Trabzonspor önümüzdeki hafta evinde Beşiktaş'ı ağırlarken Kasımpaşa ise Alanyaspor deplasmanına çıkacak.
TRABZONSPOR'UN İKİNCİ GALİBİYETİ
Bordo mavili takım, sezona Antalyaspor galibiyetiyle başladıktan sonra Galatasaray ve Çaykur Rizespor'a yenilince büyük eleştiri almıştı.
Kasımpaşa'yı deplasmanda 5-0 yenen Trabzonspor böylelikle bu sezonki iddiasını göstermiş oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
3. dakikada Kasımpaşa gole çok yaklaştı. Hajradinovic'in pasında sağdan ceza sahasına giren Ben Ouannes, son çizgiyi inip yerden kale sahasına hareketlenen Erdem Çetinkaya'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun kayarak vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.
15. dakikada Trabzonspor golü buldu. Larsen'in soldan yaptığı ortada Kasımpaşa savunmasından seken top ceza sahası içindeki Visca'da kaldı. Bu futbolcunun sağdan kale sahasına gönderdiği ortada Enis Destan yükselerek kafayı vurdu ve takımını öne geçirdi: 0-1.
28. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Visca'nın sağdan ceza yayı önüne gönderdiği pasta topla buluşan Abdülkadir Ömür, arkadan atağa destek veren Bardhi'yi gördü. Bu futbolcunun ceza sahası dışından plase vuruşunda top kalecinin sağından filelere gitti: 0-2.
45+4. dakikada Trabzonspor bir gol daha buldu. Soldan kazanılan korner atışında Abdülkadir Ömür kale sahası içine ortaladı. Bu noktada iyi yükselen Benkovic, kafa vuruşuyla topu filelere gönderen isim oldu: 0-3.
Maçtan dakikalar ikinci yarı birazdan...