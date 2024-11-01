Trabzon'da Fenerbahçe için geniş önlem!

Fenerbahçe, Trabzon'da geçen sezon yaşanan olayların olmaması için tüm gerekli adımları atıyor. Trabzon'da sarı-lacivertliler için geniş güvenlik önlemleri olacak.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Trabzon'da Fenerbahçe için geniş önlem!
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01 Kasım 2024 09:00
Son güncelleme 01 Kasım 2024 10:30
Fenerbahçe Yönetimi, Trabzon'da geçen sezon yaşanan olayların tekrarlanmaması için gerekli tüm tedbirleri aldı.

Sarı-lacivertliler, TFF, ilgili bakanlıklar ve emniyet yetkilileriyle maçta alınan güvenlik tedbirleri konusunda ayrıntılı görüşmelerde bulunuyor.

POLİS SAHADA OLACAK

Fenerbahçe aynı güvenlik zafiyeti yaşanmaması için saha kenarında İstanbul'da olduğu gibi güvenlik güçlerinin yanı sıra yeterli sayıda polisin de görev yapması gerektiğini vurguladı.

DEVLET GÖREVLİLERİNE UYGULANAN PROTOKOL

Trabzon Valiliği de maç için stat içi ve dışında toplam 3 bin 500 güvenlik personelini görevlendirecek. Fenerbahçe kafilesi için Trabzon deplasmanında üst düzey devlet görevlilerine uygulanan güvenlik protokolü devreye alınacak.

Sarı-lacivertliler, Dış Hatlar Terminali'nden çıkış yapacak ve yolcularla temasları önlenecek. Kafile, havalimanında konaklayacağı otele giderken çevik kuvvet önde ve arkada ikişer koruma aracıyla eşlik edecek.

Polis araçlarının da eskortluk yapacağı konvoyu hiçbir sivil aracın girişine izin verilmeyecek, yol kenarlarında da belli noktalara aralıklarla polis ve jandarma yerleştirilecek. Ayrıca yol üzerindeki bazı üst geçitler de kafile geçerken yay trafiğine kapatılacak ve üzerinde güvenlik görevlisi bekleyecek. Otelin çevresinde de gece boyunca güvenlik tedbirleri üst düzeyde tutulacak.

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