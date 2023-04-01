Trabzon'da 3 dakikada 2 gol

Süper Lig'de Trabzonspor ve Kayserispor'u karşı karşıya getiren mücadele erken gollere sahne oldu.
Kayserispor forması giyen Emrah Başsan, henüz 58. saniyede takımını öne geçire golü attı.
İlk dakikada soldan Cardoso'nun ortasında Emrah, ceza sahasında topu filelere gönderdi. Emrah Başsan, bu sezon takımının ligdeki en erken golünü attı.
TRABZONSPOR'DAN HEMEN CEVAP
Trabzonspor, Emrah Başsan'ın golüne hemen cevap verdi. Bordo-mavililerde 3. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Maxi Gomez, topu filelere gönderdi.
Kayserispor forması giyen Emrah Başsan, henüz 58. saniyede takımını öne geçire golü attı.
İlk dakikada soldan Cardoso'nun ortasında Emrah, ceza sahasında topu filelere gönderdi. Emrah Başsan, bu sezon takımının ligdeki en erken golünü attı.
TRABZONSPOR'DAN HEMEN CEVAP
Trabzonspor, Emrah Başsan'ın golüne hemen cevap verdi. Bordo-mavililerde 3. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Maxi Gomez, topu filelere gönderdi.
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