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Tottenham'ın kurtarıcısı tanıdık: Harry Kane!

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Tottenham, deplasmanda Crystal Palace'ı 1-0 mağlup etti. Harry Kane, bu sezon 36. maçında, 35. golünü attı.

Kaynak: Sporx.com
Tottenham'ın kurtarıcısı tanıdık: Harry Kane!
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25 Şubat 2018 16:51
Crystal Palace - Tottenham maçında kazanan, 1-0'lık skorla Tottenham oldu. İngiltere Premier Lig'in 28. hafta mücadelesi, Selhurst Park'ta oynandı.

9 önemli oyuncusundan yoksun şekilde maça çıkan Crystal Palace, karşılaşma boyunca kendi yarı sahasında kontrollü bir oyunu tercih etti. Mutlak galibiyet parolasıyla maça çıkan Tottenham ise, rakip yarı alana oyunu taşısa da son dakikalara kadar Harry Kane ile yakaladığı pozisyonları golle sonuçlandıramadı. 89. dakikada sahneye çıkan İngiliz golcü Harry Kane, attığı golle derbide takımına 3 puanı getiren isim oldu. İngiliz golcü Harry Kane, bu sezon 36. maçında, 35. golünü attı ve kariyerinin en iyi sezonunu şimdiden yakaladı.

Bu sonucun ardından Crystal Palace ile Tottenham arasındaki son 5 maç 1-0'lık skorlarla sonuçlanmış oldu. Tottenham puanını 55 yaparken, Crystal Palace ise 27 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Tottenham evinde Huddersfield'ı konuk edecekken, Crystal Palace ise evinde Manchester United'ı ağırlayacak.



 

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