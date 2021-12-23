Tottenham'da Dele Alli ile yollar ayrılıyor!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın, Dele Alli ve Doherty'yi kış transfer döneminde satmayı planladığı öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Tottenham'da Dele Alli ile yollar ayrılıyor!
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23 Aralık 2021 15:28
Premier Lig takımlarından Tottenham'da forma giyen Dele Alli ve Doherty'inin takımdan ayrılabileceği iddia edildi.

İngiliz basınına göre, Londra kulübünün, kış transfer döneminde uygun teklif gelmesi halinde bu iki oyuncuyu satmaya sıcak baktığı belirtildi.

Dele Alli bu sezon Tottenham formasıyla çıktığı 16 maçta 2 gol, 1 asist yaparken, Matt Doherty çıktığı 9 karşılaşmada gol ve asist katkısı veremedi.


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