Tottenham'da Dele Alli ile yollar ayrılıyor!

Premier Lig takımlarından Tottenham'da forma giyen Dele Alli ve Doherty'inin takımdan ayrılabileceği iddia edildi.



İngiliz basınına göre, Londra kulübünün, kış transfer döneminde uygun teklif gelmesi halinde bu iki oyuncuyu satmaya sıcak baktığı belirtildi.



Dele Alli bu sezon Tottenham formasıyla çıktığı 16 maçta 2 gol, 1 asist yaparken, Matt Doherty çıktığı 9 karşılaşmada gol ve asist katkısı veremedi.





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