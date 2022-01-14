Torrent'in yanına Cihat Arslan: "Yaparım!"

Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa'yı çalıştıran Cihat Arslan'ın ismi Galatasaray ile anılıyor. Türk yardımcı arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine gelen son isim 51 yaşındaki teknik adam oldu.

, Fotoğraf; AA
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Torrent'in yanına Cihat Arslan: 'Yaparım!'
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14 Ocak 2022 16:56
Galatasaray'da Fatih Terim'den sonra göreve gelen teknik direktör Domenec Torrent'in Türk yardımcısının Cihat Arslan olabileceği konuşuluyor.

Teknik direktör Fatih Terim ile birlikte yardımcı antrenörler Necati Ateş ve Selçuk İnan ile de yollarını ayıran sarı kırmızılı kulüp, İspanyol teknik adamın ekibinde tek Türk olarak Tuğberk Tanrıvermiş'in yer almasını istemişti. Domenec Torrent, İtalya'da Spezia U-19 takımının başında yer alan Tuğberk Tanrıvermiş'in ekibe dahil olmasına onay vermiş ancak Çizme temsilcisinin bu ayrılığa izin vermemesinin ardından Transfer olumsuz neticelenmişti.

GÜNDEMDEKİ İSİM CİHAT ARSLAN

Tuğberk Tanrıvermiş'e vize çıkmamasının ardından Türk yardımcı arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine gelen son isim Cihat Arslan oldu. Sarı kırmızılı ekipte Yeni Teknik Direktör Domenec Torrent'in Türk yardımcısının Cihat Arslan olma ihtimalinin yüksek olduğu konuşuluyor.

51 yaşındaki teknik adam son olarak Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'yı çalıştırmıştı.

CİHAT ARSLAN DOĞRULADI: "GÖRÜŞÜYORUM"

Cihat Arslan, Haber Global'e yaptığı açıklamada "Galatasaray ile hatrı sayılır insanlar aracılığıyla iletişimim oldu. Faydalı olacağıma inanıyorum. Yıllarca tek başıma teknik direktörlük yaptım ama bu yardımcı antrenörlüğü sadece Galatasaray ve Milli Takım için yaparım." açıklamasını yaptı.

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