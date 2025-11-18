Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'deki ilk testini tamamladı

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, ilk resmi MotoGP Dünya Şampiyonası testini tamamladı.
Prima Pramac Yamaha takımı adına yarışacak 29 yaşındaki Toprak, 53 tur üzerinden yapılan MotoGP Valencia testinde en iyi derecesini 1.30.667 olarak kaydetti.
Red Bull sporcusu Toprak, bu sonuçla testi 18. sırada tamamladı.
