Toprak Razgatlıoğlu'dan tarihi başarı sonrası itiraf

Dünya Superbike Şampiyonası tarihinde şampiyonluk yaşayan ilk Türk sporcu, gelecek yıl güzel bir sezon geçirmesi durumunda MotoGP'ye katılmayı düşünebileceğini söyledi.Swiss Otel'de düzenlenen basın toplantısına Toprak Razgatlıoğlu'nun yanı sıra Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı ve AK Parti Milletvekili Kenan Sofuoğlu ile Yamaha Motor Avrupa Yol Yarışları Direktörü Andrea Dosoli de katıldı.Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takımıyla 2021 sezonu şampiyonluğuna ulaşan Red Bull sporcusu Razgatlıoğlu, yaptığı açıklamada, "Önümüzde MotoGP kapısı var, gidebiliriz ama güzel başarılar elde ederek gitmek istiyorum. 2022'de güzel bir sezon geçirirsek, 2023'te belki MotoGP'ye gidebiliriz. Düşüncem Superbike'ta kalmak ama Yamaha'dan güzel bir teklif gelirse gidebilirim. Bu konuda Kenan ağabeyin düşüncelerine önem veriyorum. Yapacağım test sürüşünden sonra MotoGP'yi kafamda daha iyi canlandırabilirim." değerlendirmesinde bulundu.İnişli çıkışlı bir sezon geçirdiğini kaydeden Razgatlıoğlu, "Kolay olmadı ama sonunda şampiyonluğa ulaşarak hayalimize kavuştuk. Sezon öncesi 'Dünya şampiyonu olursam babama armağan etmek istiyorum.' demiştim. Kendisi bunu göremedi, şampiyon olacağıma benden çok inanmıştı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto, TMF ve Red Bull ailesine teşekkür ederim. Hep yanımda oldular. Yamaha Türkiye ekibi, 2021'de benim için elinden geleni yaptı. Onların da verdiği emeği boşa çıkarmadım." şeklinde konuştu.Milli motosikletçi, kariyerine başlangıç hikayesini ise şöyle anlattı:"2012'de Red Bull kanatları altında seçmeler yapılmıştı. Rookies Cup'a hak kazandım. İki sezonu elimden geldiğince en iyi şekilde bitirmeye çalıştım. İyi geçmemişti ama Kenan ağabey, 2014'te beni Superbike padokuna getirdi. Son yarışa katılmamı sağladı. Orada ilk defa yarışmama rağmen birinci oldum ve kariyerim başladı. 2015'te Superbike sezonuna beraber başladık. Ağabey-kardeş ilişkimiz başladı. 2015'te ben Avrupa şampiyonu olmuştum, o da dünya şampiyonu olmuştu. Hayalim onunla 600 cc kategorisinde takım arkadaşı olmaktı ama kendisinin benim için çizdiği yol daha farklıydı. O zaman içten kabul etmesem de şimdi daha iyi anlıyorum. Kenan ağabeyin uzun yıllardır harcadığı emeğin karşılığını veriyorum."Toprak Razgatlıoğlu'nun başarısıyla gurur duyduklarını ifade eden Kenan Sofuoğlu, milli motosikletçinin Superbike'ta üst üste şampiyonluklar yaşayarak tarih yazmasını istediğini belirtti.Şampiyonluktan dolayı Toprak'ı tebrik eden Sofuoğlu, "Uzun yıllar emek verdik. Toprak'ın başarısının Türkiye'de duyulması, takdir görmesi bizi gururlandırdı ve mutlu etti. Toprak'ın başta Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Red Bull olmak üzere birçok destekçisi vardı. Bugün burada olmamız, ulaştığı noktayı taçlandırmak adına önemliydi." yorumunu yaptı.Sofuoğlu, Toprak Razgatlıoğlu'nun MotoGP'de yarışıp yarışmayacağıyla ilgili soruya, "Yamaha, Toprak'ı MotoGP'ye getirmek isterse, şayet biz de gelecek yıl Superbike'ta çok iyi bir sezon geçirirsek bunu düşünebiliriz. Ancak benim tavsiyem uzun yıllar Superbike şampiyonluğu kazanıp tarih yazması. Yamaha'dan birinci takımda yarışması için bir teklif gelirse, bunu değerlendirebiliriz. Çok iyi bir kariyer geçirmesi için elimden geleni yapacağım. Kendi yaptığım hataları ona yaptırmamaya çalışacağım." yanıtını verdi.Şampiyonluğun hikayesinden bahseden Sofuoğlu, şu ifadeleri kullandı:"Red Bull ile genç sporcuları bu ülkeden çıkarmak için 2012'de bir eleme yaptık. Toprak da bunlardan biriydi. Yaptığımız elemede Toprak'ı Red Bull sporcusu olarak seçtik. 'Türkiye'nin eksiklik duyduğu Dünya Superbike Şampiyonası için seni yetiştirmek istiyorum.' demiştim. Herkes eleştirse de ben Toprak'ın tarih yazmasını istiyordum. İki sene çok zorlandı, hiç mutlu değildi ama 2018'de ilk defa Dünya Şampiyonası'nda start aldı. Bu sürede zor dönemler geçirdik, çok eleştirildik ama 2021'de şampiyon olarak tarih yazdı. Her şeyin en iyisini hak ediyor. Önümüzde uzun yıllar var. 10 yıl Türkiye'yi temsil edebilecek, üst üste şampiyonluklar alabilecek, belki de MotoGP'ye gidebilecek bir sporcu."Andrea Dosoli de elde edilen başarının önemini vurgulayarak, "Yamaha geçmiş sezonlarda birçok şampiyonada başarılıydı ama Superbike'ta en başarılı sezonunu geçirdi. Bu hikayede Kenan Sofuoğlu'nun öncülük ettiği takım başarısı çok önemli. Sezon boyunca üst düzey bir rekabet oldu. Daha önce böyle bir rekabet görmemiştim. En az 3 sporcu her yarış zaferi için mücadele etti. Toprak, sezon boyunca hiç hata yapmadı. Son iki sezonda onu izlemek muhteşemdi. Bu başarı Yamaha ve Türkiye için çok şey ifade ediyor. Gösterdiği adanmışlık beni çok etkilemişti. Her yarışta kendisini daha çok geliştirdi ve sonunda da bunu başardı. Harika sezon için Toprak'a ve sezon boyu gösterdiği destek için Kenan'a teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.