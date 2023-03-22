Tolunay Kafkas, Süper Lig'e dönüyor

Tolunay Kafkas'ın Ümit Milli Takım'dan işine son verilmesi sonrası çeşitli arayışlara girdiği öğrenildi.
Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nün Sedat Ağçay'ın yerine teknik direktörlük görevine getirmeyi düşündüğü Tolunay Kafkas Ankara'da görüşmelerini sürdürüyor
Tecrübeli teknik adam Tolunay Kafkas'ın hafta başında TRT ile yorumculuk konusunda görüşme yaptığı ortaya çıktı. Tolunay Kafkas'ın Ankaragücü ile anlaşmaması halinde TRT'de yorumculuk yapması tekrar gündeme gelecek.
Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nün Sedat Ağçay'ın yerine teknik direktörlük görevine getirmeyi düşündüğü Tolunay Kafkas Ankara'da görüşmelerini sürdürüyor
Tecrübeli teknik adam Tolunay Kafkas'ın hafta başında TRT ile yorumculuk konusunda görüşme yaptığı ortaya çıktı. Tolunay Kafkas'ın Ankaragücü ile anlaşmaması halinde TRT'de yorumculuk yapması tekrar gündeme gelecek.
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