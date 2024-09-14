Tolgay Arslan: 'Trabzonspor, Beşiktaş'ı yener'

Şenol Hoca ile ben de çalıştım ve bu konuda kendimi çok şanslı hissediyorum. Şenol Hoca genelde oyuncularını çok rahat bırakır ve futbola odaklanmalarını sağlar. Bence Trabzonspor'un buna ihtiyacı var bu kötü başlangıçtan sonra. Çok iyi bir dönem geçireceğine inanıyorum. Trabzonspor - Beşiktaş maçı heyecanlı ve tempolu geçecektir. Şenol Hoca'nın takımları çok tempolu ve baskılı oynar." dedi.



Maçı Trabzonspor'un kazanacağını düşündüğünü söyleyen Tolgay, " Beşiktaş sezona çok iyi girdi ama tabii ki maçın Trabzon'da olması Beşiktaş için büyük bir dezavantaj, ayrıca Şenol Hoca'nın ilk maçı. Bence Trabzonspor 2-1 kazanacak. Ozan'dan iyi bir performans bekliyorum." sözlerini sarf etti.







Beşiktaş 'ın eski futbolcularından Tolgay Arslan, Trabzonspor - Beşiktaş maçı hakkında tahminlerde bulundu.HT Spor'a konuşan Tolgay,