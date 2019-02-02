Tolgay Arslan: 'Beşiktaş, U21 ile çalışmama bile izin vermedi'

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe'yi 2-0 mağlup etti ve bu sezon ilk kez üst üste iki kez kazanma başarısı gösterdi. Sarı-lacivertlilerin Beşiktaş'tan transfer ettiği Tolgay Arslan, yeni takımıyla ilk maçına çıkarken mücadele sonrasında açıklamalarda bulundu."Ersun hocanın beni çok istemesi, benimle özel görüşmesi, beni beğenmesi transferimde çok önemli faktördü ancak bununla sınırlı değildi. Başkan Ali Koç ve Semih Özsoy, son güne kadar beklememi söylediler ve söz verdiler. Ben de onlara söz verdim. Transferim de gerçekleşti" ifadelerini kullandı.Sadece Fenerbahçe'den teklif almadığını dile getiren Tolgay," dedi.Beşiktaş'la ilgili konuşmayı sürdüren başarılı orta saha "Basın toplantısında Beşiktaş'la ilgili düşüncelerimi söyleyeceğim ve o konuyu orada kapatacağım.. Son günlere doğru çok stresli oldu ve menajerim de kaygılanmaya başladı. Bu yüzden bu formayı üzerime geçirdiğimde çok duygulandım" ifadelerini kullandı.