TOFAŞ ilk maçta avantajı alamadı

Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında TOFAŞ, deplasmanda Tenerife'ye 83-77 yenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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TOFAŞ ilk maçta avantajı alamadı
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04 Nisan 2024 01:43
Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında TOFAŞ, deplasmanda İspanya'nın Lenovo Tenerife ekibine 83-77 yenildi.

Santiago Martin Arena'da oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 21-16 geride bitiren TOFAŞ, soyunma odasına 35-31 üstünlükle gitti.

Başa baş mücadeleye sahne olan karşılaşmanın üçüncü periyodu, 55-55 eşitlikle tamamlandı. Son periyotta daha iyi hücum eden Lenovo Tenerife, mücadeleden 83-77 galip ayrıldı ve seride 1-0 öne geçti.

İki takım arasındaki ikinci maç, 10 Nisan Çarşamba günü Bursa'da oynanacak.

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