Tofaş, Bahçeşehir'i yendi, üçüncü oldu

23. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda karşılaşan TOFAŞ, Bahçeşehir Koleji'ni 92-81 yenerek turnuvanın üçüncüsü oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Tofaş, Bahçeşehir'i yendi, üçüncü oldu
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23 Eylül 2023 19:28
23. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda Bahçeşehir Koleji'ni 92-81 mağlup eden TOFAŞ, organizasyonu üçüncü sırada bitirdi.

TOFAŞ Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada TOFAŞ ile Bahçeşehir Koleji karşılaştı. İlk çeyreği 15-15 eşitlilikle sonuçlanan karşılaşmanın devresini TOFAŞ 49-41 önde kapattı.

Üçüncü çeyrekte Bahçeşehir Koleji rakibini yakalamaya çalışsa da kontrollü oyununu sürdüren TOFAŞ, final periyoduna 74-57 üstün girdi.

Karşılaşmanın son periyodunda oyun üstünlüğünü rakibine kaptırmayan TOFAŞ, sahadan 92-81 galip ayrılarak turnuvayı 3'üncü sırada tamamladı.

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