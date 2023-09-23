Tofaş, Bahçeşehir'i yendi, üçüncü oldu

23. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda Bahçeşehir Koleji'ni 92-81 mağlup eden TOFAŞ, organizasyonu üçüncü sırada bitirdi.
TOFAŞ Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada TOFAŞ ile Bahçeşehir Koleji karşılaştı. İlk çeyreği 15-15 eşitlilikle sonuçlanan karşılaşmanın devresini TOFAŞ 49-41 önde kapattı.
Üçüncü çeyrekte Bahçeşehir Koleji rakibini yakalamaya çalışsa da kontrollü oyununu sürdüren TOFAŞ, final periyoduna 74-57 üstün girdi.
Karşılaşmanın son periyodunda oyun üstünlüğünü rakibine kaptırmayan TOFAŞ, sahadan 92-81 galip ayrılarak turnuvayı 3'üncü sırada tamamladı.
TOFAŞ Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada TOFAŞ ile Bahçeşehir Koleji karşılaştı. İlk çeyreği 15-15 eşitlilikle sonuçlanan karşılaşmanın devresini TOFAŞ 49-41 önde kapattı.
Üçüncü çeyrekte Bahçeşehir Koleji rakibini yakalamaya çalışsa da kontrollü oyununu sürdüren TOFAŞ, final periyoduna 74-57 üstün girdi.
Karşılaşmanın son periyodunda oyun üstünlüğünü rakibine kaptırmayan TOFAŞ, sahadan 92-81 galip ayrılarak turnuvayı 3'üncü sırada tamamladı.