THY EuroLeague'de 14. haftanın MVP'si Nigel Hayes-Davis

Fenerbahçe Bekolu Nigel Hayes-Davis, THY EuroLeague'de 14. haftanın MVP'si seçildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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THY EuroLeague'de 14. haftanın MVP'si Nigel Hayes-Davis
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07 Aralık 2024 16:31
THY EuroLeague'de haftanın en değerli oyuncuları belli oldu.

Ligde çift maç haftasının "En Değerli Oyuncuları (MVP)" Fenerbahçe Beko'dan Nigel Hayes-Davis ile LDLC ASVEL'den Theo Maledon oldu.

LDLC ASVEL'in Real Madrid' 80-78 yendiği maçta Fransız oyun kurucu Maledon, 23 sayı, 7 ribaund ve 2 asistle 31 verimlilik puanı elde ederek 13. haftanın en etkili ismi olmayı başardı.

Avrupa Ligi'nde 14. haftada ise Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Nigel Hayes-Davis, Real Madrid karşısında 33 sayı atıp, 4 ribaunt alarak 30 verimlilik puanı topladı ve haftanın MVP ödülünü elde etti.

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