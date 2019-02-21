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Thuram'ın oğlu için Premier Lig'de dev yarış!

Fransız eski futbolcu Lilian Thuram'ın oğlu Khephren Thuram-Ulien'in transferi için Liverpool ve Chelsea devreye girdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Thuram'ın oğlu için Premier Lig'de dev yarış!
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21 Şubat 2019 05:52
Fransa futbolunun efsane isimlerinden Lilian Thuram'ın oğlu Khephren Thuram-Ulien için transfer yarışı başladı.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Monaco'da forma giyen Thuram-Ulien ile Premier Lig ekipleri Chelsea ve Liverpool ilgileniyor.

Monaco B takımında forma giyen 17 yaşındaki Thuram-Ulien, ön libero mevkiinde oynuyor.

Bu sezon 8 maçta 508 dakika sahada kalan Khephren Thuram-Ulien, 1 gol attı.



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