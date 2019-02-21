Thuram'ın oğlu için Premier Lig'de dev yarış!

Fransa futbolunun efsane isimlerinden Lilian Thuram'ın oğlu Khephren Thuram-Ulien için transfer yarışı başladı.
İngiliz basınında yer alan habere göre; Monaco'da forma giyen Thuram-Ulien ile Premier Lig ekipleri Chelsea ve Liverpool ilgileniyor.
Monaco B takımında forma giyen 17 yaşındaki Thuram-Ulien, ön libero mevkiinde oynuyor.
Bu sezon 8 maçta 508 dakika sahada kalan Khephren Thuram-Ulien, 1 gol attı.
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İngiliz basınında yer alan habere göre; Monaco'da forma giyen Thuram-Ulien ile Premier Lig ekipleri Chelsea ve Liverpool ilgileniyor.
Monaco B takımında forma giyen 17 yaşındaki Thuram-Ulien, ön libero mevkiinde oynuyor.
Bu sezon 8 maçta 508 dakika sahada kalan Khephren Thuram-Ulien, 1 gol attı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın