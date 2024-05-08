Fenerbahçe'de ağır fatura İsmail Kartal'a

Konyaspor maçındaki son puan kaybıyla Fenerbahçe, şampiyonluk yarışına artık büyük ölçüde havlu attı. Şampiyonluğun kaçmasındaki ana erken, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın sezon başında takımla olan uyumunu ve birlikteliğini kaybetmesi oldu.
HOCA KARARLARI TAKIMI ETKİLEDİ
Sezon başında Dzeko ve Tadic başta olmak üzere tecrübeli ve yıldız oyuncuların takım üzerindeki etkisi büyüktü. Ancak sistem kurulduktan sonra Kartal farklı bir yola gitti. İletişimin üst seviyede olduğu ve birlikte hareket edilen ortam bozuldu.
İsmail Kartal takımın tek patronu olduğunu göstermek istercesine kararlar almaya başladı. Bu, tüm takımı etkiledi. Oyuncular arasındaki birlik beraberlik üst seviyede olsa da, Kartal'ın kararları kafa karıştırmaya başladı. Hocanın sportif kararlarına saygı azaldı. Kararlarda sürekli tutarsızlık ve panik havası dikkat çekti.
GÜVEN İYİCE AZALDI
Sezon içinde birçok kırılma anı yaşandı. Galatasaray derbisindeki çekingen futbol ve Kadıköy'de beraberliğe razı görüntü ilk kırılma anıydı. Cim-Bom, bu maçtan istediğini aldı ve toparlanma sürecine başladı.
Samsunspor karşılaşmasında gole ihtiyaç varken Dzeko, Tadic ve İrfan'ın aynı anda oyundan alınması da kritikti. Dzeko tepki gösterdi. Kazanılan Rize maçında bile ağır sahada pas yapan takımla çıkması, Kartal'a olan güveni iyice sarstı.
Sarı-lacivertlilerin Avrupa Kupası'nı kazanabileceğini düşünüyordu. Ancak takımın Olympiakos'a elenmesi sonrası büyük hayal kırıklığı ve mental düşüş yaşandı. Zaten bu maçın ardından ligde arka arkaya kayıplar geldi. İlk maçta Ferdi, Fred ve İsmail olmadan maça başlanması, 3-0 geriye düşülmesi büyük bir dezavantaj yarattı.
İkinci karşılaşmada kritik anda Dzeko çıkınca rakip savunma rahatladı ve maç penaltılara kaldı. Fred de oyundan alınmasına tepki gösterdi. Tur burada gitti.
Konyaspor maçının ardından Teknik Direktör İsmail Kartal, oyunculara bu sezonki mücadeleleri sonrası teşekkür etti. Şampiyonluğun büyük ölçüde kaçması sebebiyle sorumluluğu aldı.
HOCA KARARLARI TAKIMI ETKİLEDİ
Sezon başında Dzeko ve Tadic başta olmak üzere tecrübeli ve yıldız oyuncuların takım üzerindeki etkisi büyüktü. Ancak sistem kurulduktan sonra Kartal farklı bir yola gitti. İletişimin üst seviyede olduğu ve birlikte hareket edilen ortam bozuldu.
İsmail Kartal takımın tek patronu olduğunu göstermek istercesine kararlar almaya başladı. Bu, tüm takımı etkiledi. Oyuncular arasındaki birlik beraberlik üst seviyede olsa da, Kartal'ın kararları kafa karıştırmaya başladı. Hocanın sportif kararlarına saygı azaldı. Kararlarda sürekli tutarsızlık ve panik havası dikkat çekti.
GÜVEN İYİCE AZALDI
Sezon içinde birçok kırılma anı yaşandı. Galatasaray derbisindeki çekingen futbol ve Kadıköy'de beraberliğe razı görüntü ilk kırılma anıydı. Cim-Bom, bu maçtan istediğini aldı ve toparlanma sürecine başladı.
Samsunspor karşılaşmasında gole ihtiyaç varken Dzeko, Tadic ve İrfan'ın aynı anda oyundan alınması da kritikti. Dzeko tepki gösterdi. Kazanılan Rize maçında bile ağır sahada pas yapan takımla çıkması, Kartal'a olan güveni iyice sarstı.
Sarı-lacivertlilerin Avrupa Kupası'nı kazanabileceğini düşünüyordu. Ancak takımın Olympiakos'a elenmesi sonrası büyük hayal kırıklığı ve mental düşüş yaşandı. Zaten bu maçın ardından ligde arka arkaya kayıplar geldi. İlk maçta Ferdi, Fred ve İsmail olmadan maça başlanması, 3-0 geriye düşülmesi büyük bir dezavantaj yarattı.
İkinci karşılaşmada kritik anda Dzeko çıkınca rakip savunma rahatladı ve maç penaltılara kaldı. Fred de oyundan alınmasına tepki gösterdi. Tur burada gitti.
Konyaspor maçının ardından Teknik Direktör İsmail Kartal, oyunculara bu sezonki mücadeleleri sonrası teşekkür etti. Şampiyonluğun büyük ölçüde kaçması sebebiyle sorumluluğu aldı.