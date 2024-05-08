Galatasaray'da Olimpiyat'ta şölen hazırlığı!

Galatasaraylı taraftarlar, Fatih Karagümrük maçına akın edecek. 24 bin sarı-kırmızılı taraftar, Olimpiyat Stadı'nda takımını destekleyecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Olimpiyat'ta şölen hazırlığı!
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08 Mayıs 2024 09:31
Galatasaray'ın hafta sonunda oynayacağı Fatih Karagümrük maçında şampiyonluğunu ilan etme ihtimali var.

Fenerbahçe, Kadıköy'de Kayserispor'u yenemezse ve sarı-kırmızılılar Olimpiyat Stadı'nda kazanırsa mutlu sona ulaşacak. Galatasaray'ı Karagümrük deplasmanında 24 bin taraftarı yalnız bırakmayacak.

Kurallar gereği misafir takıma, stat kapasitesinin maksimum yüzde 30'u kadar yer ayrılıyor. Karagümrük Yönetimi daha önce Fenerbahçe'ye verdiği 24 bin bileti pazar günü için 930 TL'den Galatasaray'a ayırdı. 

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