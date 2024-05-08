Okan Buruk, rehavet istemiyor!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe ile olan 6 puanlık farka rağmen rehavet istemiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk, rehavet istemiyor!
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08 Mayıs 2024 09:19
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan da futbolcularına yine konsantrasyon uyarısı geldi.

Son viraja girilirken temkini elden bırakmayan 50 yaşındaki çalıştırıcı, Florya'da en ufak bir rehavet havası bile görmek istemediğini belirtti.

Tecrübeli hoca, öğrencilerine, "Hayır, daha hiçbir şey bitmedi. Biz Fenerbahçe'nin maçına bakmadan, 3'te 3 yapacağız. Daha önce de söylediğim gibi, kazana kazana şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.

Başarılı teknik adam, kalan maçlarda da kazanan takımı bozmadan yola devam etmeyi ve Galatasaray'ın başında kırdığı, tekrar ulaşılması zor rekorları daha da geliştirmeyi hedefliyor.

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