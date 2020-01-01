Thomas: "Oladipo sağlığına kavuştuğunda, harika bir sezon geçirecek"

NBA efsanesi Isiah Thomas, Indiana Pacers'ın yıldızı Victor Oladipo'nun sağlığına kavuştuğunda, harika bir sezon geçireceğini söyledi.



Thomas, Oladipo hakkındaki düşüncelerini paylaştı ve NBA'de 2020-21 sezonu için sahip olduğu potansiyeli hakkında konuştu.



Detroit Pistons efsanesi, Heavy.com'dan Brandon "Scoop B" Robinson'a, Oladipo'nun "sağlığına kavuştuğunda" harika bir sezon geçireceğine inandığını belirtti:



"Bence Oladipo sağlıklı olduğunda harika bir yıl geçirecek. Bu yıl döndüğünde onun için endişelenmiştim, çünkü yeterince sağlıklı olduğunu düşünmemiştim. Ben de ligin kıdemli bir ismi olarak onu aradım, mesaj attım ve 'Biliyorum endişelisin. Ama gerçekten sağlıklı olduğundan emin ol, çünkü önünde harika bir kariyer var.' dedim.



Umarım bu süre zarfında tamamen iyileşebilir, çünkü tamamen iyileştiğinde ve sağlıklı olduğunda, oyundaki en iyi backcourt oyuncularından biridir."



Oladipo, bu sezon 19 normal sezon maçında 14.5 sayı, 3.9 ribaund ve 2.9 asist ortalamaları yakalamıştı. Pacers yıldızı, sözleşmesinin son yılına giriyor ve son zamanlarda takas söylentilerine oldukça yoğun bir şekilde karışmıştı.



