Thomas Müller, Bayern Münih'e veda etti

FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde Bayern Münih, Paris Saint-Germain'e 2-0 mağlup oldu.Karşılaşmanın 80. dakikasında Kingsley Coman'ın yerine oyuna giren Thomas Müller, bu mücadeleyle birlikte Bayern kariyerine nokta koydu.35 yaşındaki Müller, Bavyera ekibiyle olan sözleşmesini uzatmama kararı alarak kulüpten ayrıldı.Alman devinin altyapısından yetişen tecrübeli futbolcu, 2007/2008 sezonundan bu yana Bayern formasıyla 755 resmi maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda 250 kez rakip fileleri havalandırırken, 226 da asist yaptı.Müller, Bayern Münih ile birlikte kariyerine birçok önemli başarı sığdırdı. Alman yıldız, 2 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Süper Kupa, 2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 13 Bundesliga, 8 Almanya Kupası ve 6 Almanya Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.