05 Temmuz
PSG-Bayern Munih
2-0
05 Temmuz
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05 Temmuz
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Thomas Müller, Bayern Münih'e veda etti

Bayern Münih'in efsane ismi Thomas Müller, PSG'ye karşı oynanan FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek final maçında veda etti. 35 yaşındaki futbolcu, 755 maçta 250 gol ve 226 asistle tarihe geçti.

calendar 05 Temmuz 2025 22:15
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Thomas Müller, Bayern Münih'e veda etti
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde Bayern Münih, Paris Saint-Germain'e 2-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın 80. dakikasında Kingsley Coman'ın yerine oyuna giren Thomas Müller, bu mücadeleyle birlikte Bayern kariyerine nokta koydu.

35 yaşındaki Müller, Bavyera ekibiyle olan sözleşmesini uzatmama kararı alarak kulüpten ayrıldı.


Alman devinin altyapısından yetişen tecrübeli futbolcu, 2007/2008 sezonundan bu yana Bayern formasıyla 755 resmi maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda 250 kez rakip fileleri havalandırırken, 226 da asist yaptı.

Müller, Bayern Münih ile birlikte kariyerine birçok önemli başarı sığdırdı. Alman yıldız, 2 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Süper Kupa, 2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 13 Bundesliga, 8 Almanya Kupası ve 6 Almanya Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

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