Brooklyn Nets forveti Cam Thomas, gelecek kariyer planlaması için iki seçenek arasında karar vermek üzere.



NBA muhabiri Jake Fischer'in aktardığına göre Thomas, ya Nets'in eleme teklifini kabul ederek 2026 yazında sınırsız serbest oyuncu olacak ya da iki yıl için yaklaşık 28 milyon dolar değerindeki teklifi imzalayacak. Bu teklifte ikinci yıl takım opsiyonu bulunuyor.



Geçtiğimiz sezon 25 maçta forma giyen Thomas, 24.0 sayı, 3.3 ribaund ve 3.8 asist ortalamalarıyla dikkat çekmişti. Ancak sınırlı serbest statüsü ve rakip takımların maaş boşluğu eksikliği, pazarlık şansını kısıtlamış durumda.



