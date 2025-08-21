21 Ağustos
FC Midtjylland-KuPS Kuopio
19:30
21 Ağustos
Brann-AEK Larnaca
20:00
21 Ağustos
Panathinaikos-Samsunspor
21:00
21 Ağustos
Slovan Bratislava-Young Boys
21:15
21 Ağustos
Lech Poznan-Genk
21:30
21 Ağustos
Aberdeen-FCSB
21:45
21 Ağustos
Rijeka-PAOK
21:45
21 Ağustos
Lincoln Red Imps FC-Braga
22:00
21 Ağustos
Rosenborg-Mainz 05
19:00
21 Ağustos
Başakşehir-U.Craiova
20:45
21 Ağustos
Anderlecht-AEK Athens
21:00
21 Ağustos
Sparta Prag-Riga FC
21:00
21 Ağustos
Neman Grodno-Rayo Vallecano
21:00
21 Ağustos
Polissya Zhytomyr-Fiorentina
21:00
21 Ağustos
Levski-Alkmaar
21:00
21 Ağustos
NK Celje-Banik Ostrava
21:00
21 Ağustos
Lausanne-Beşiktaş
21:15
21 Ağustos
Shelbourne-Linfield
21:45

Thomas karar aşamasında, 1 veya 2 yıllık kontrat...

Brooklyn Nets forveti Cam Thomas, gelecek kariyer planlaması için iki seçenek arasında karar vermek üzere.

calendar 21 Ağustos 2025 13:41
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Thomas karar aşamasında, 1 veya 2 yıllık kontrat...
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Brooklyn Nets forveti Cam Thomas, gelecek kariyer planlaması için iki seçenek arasında karar vermek üzere.

NBA muhabiri Jake Fischer'in aktardığına göre Thomas, ya Nets'in eleme teklifini kabul ederek 2026 yazında sınırsız serbest oyuncu olacak ya da iki yıl için yaklaşık 28 milyon dolar değerindeki teklifi imzalayacak. Bu teklifte ikinci yıl takım opsiyonu bulunuyor.

Geçtiğimiz sezon 25 maçta forma giyen Thomas, 24.0 sayı, 3.3 ribaund ve 3.8 asist ortalamalarıyla dikkat çekmişti. Ancak sınırlı serbest statüsü ve rakip takımların maaş boşluğu eksikliği, pazarlık şansını kısıtlamış durumda.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
