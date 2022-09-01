TFF'den Rezerv Lig için Sporx'e açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu, kulüplerin "Rezerv Lig kaldırılsın" talebi üzerine Sporx'e açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
TFF'den Rezerv Lig için Sporx'e açıklama
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Eylül 2022 15:32
Süper Lig takımlarının isteği üzerine başlayan Rezerv Lig'in yine futbol kulüplerinin talebi doğrultusunda kaldırılabilir! Gündemdeki yerini koruyan bu önemli konu için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Sporx'e özel açıklama geldi.

Kulüpler Birliği Vakfı, Rezerv Ligi'n bir sezonluk iptali için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, konuyla ilgili olarak Sporx'e açıklamasında "Rezerv Lig'in iptali konusunda henüz karar vermedik. Kulüplerin bir başvurusu oldu, konuyu görüşeceğiz. Ancak alınan bir karar henüz yok." dedi.

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu haftalık planlamada Rezerv Lig'in 5. hafta programını açıklayarak, maçların devam ettiğini duyurdu.

HABER: Ali Budak

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ