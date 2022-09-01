TFF'den Rezerv Lig için Sporx'e açıklama

Süper Lig takımlarının isteği üzerine başlayan Rezerv Lig'in yine futbol kulüplerinin talebi doğrultusunda kaldırılabilir! Gündemdeki yerini koruyan bu önemli konu için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Sporx'e özel açıklama geldi.



Kulüpler Birliği Vakfı, Rezerv Ligi'n bir sezonluk iptali için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yaptı.



Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, konuyla ilgili olarak Sporx'e açıklamasında "Rezerv Lig'in iptali konusunda henüz karar vermedik. Kulüplerin bir başvurusu oldu, konuyu görüşeceğiz. Ancak alınan bir karar henüz yok." dedi.



Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu haftalık planlamada Rezerv Lig'in 5. hafta programını açıklayarak, maçların devam ettiğini duyurdu.



HABER: Ali Budak





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