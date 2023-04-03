TFF'den Halil Umut Meler açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig'de hakem atamalarının algoritma ile yapıldığını, sadece Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde bu sistemin kullanılmadığını açıkladı.



Mehmet Büyükekşi, 27. haftada sadece Halil Umut Meler'in Fenerbahçe-Beşikraş derbisine algoritma ile değil manuel atandığını açıklarken, Merkez Hakem Kurulu'nu bu konuda izin verdiklerini söyledi.



Başkan Büyükekşi konuyla ilgili açıklamasında "Sadece derbi maçın hakemi manuel atandı. Diğer hakemler algoritma ile atandı. MHK'nin böyle bir talebi oldu. Biz bu sistemi Belçika'dan almıştık, onlara baktık böyle bir şey var. Bazen en zor maçı manuel olarak atayabiliyorlar. Biz de izin verdik. Şeffaflık gereği de bunu açıkladık." ifadelerini kullandı.





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