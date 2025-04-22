TFF'de görev değişikliği!

TFF'de görev değişikliğine gidildi. Başkan vekili Mecnun Otyakmaz, A Milli Takım Sorumlusu olarak da görev yapacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TFF'de görev değişikliği!
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22 Nisan 2025 19:10
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nun bugün gerçekleştirilen toplantısının ardından yeni görev dağılımı yapıldı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "1. başkan vekili, icra kurulu üyesi, Süper Lig'den sorumlu yönetim kurulu üyesi Mecnun Otyakmaz, A Milli Takım Sorumlusu olarak da görev yapacaktır. Başkan vekili, icra kurulu üyesi, dış ilişkiler ve sağlık işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Zehra Neşe Kavak, FIFA ve UEFA İlişkiler Sorumluluğu'nu da üstlenecektir. Kulüp lisans işleri, tesisler ve yatırımlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Mustafa Temel Bozbağ, Genç Milli ve Kadın Milli Takımlar Sorumluluğu'nu da yürütecektir." denildi.

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