Tevez: 'Asıl PSG Messi'den özür dilemeli'

Lionel Messi'nin eski takım arkadaşı ve vatandaşı Carlos Tevez, süper yıldızın son günlerde PSG ile yaşadığı sorunlarla ilgili yorum yaptı.



Carlos Tevez açıklamasında Fransız kulübünün Lionel Messi'nin değerini bilmediğini belirterek, "Dünya Kupası sahibisin ve tatil gününde seyahat yaptığın için özür dilemen isteniyor! Bu bana yapılsa Arjantin'e döner bir de orada tatil yapardım. Bence PSG Messi'den özür dilemeli. PSG hakkında birçok şey söyleyebiliriz ama Messi'ye iyi baktıklarını söyleyemeyiz" sözlerini kullandı.



Arjantin futbolunun yetiştirdiği en büyük yeteneklerden biri olan Carlos Tevez, Boca Juniors ve Corinthians maceralarının ardından Avrupa'ya açılarak West Ham, Manchester United, Manchester City, Juventus maceraları sonrası yeniden ülkesine dönmüştü.



Çin'in astronomik transfer furyası yaptığı dönemde Shanghai Shenhua forması giyerek dönemin en çok kazanan futbolcusu olan Tevez, geçtiğimiz yıl kariyerini sonlandırdığını resmen duyurmuştu.



