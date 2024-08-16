Tete'nin golü Panathinaikos'a yetmedi

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Panathinaikos, 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Ajax'ı 1-0 yendi. Penaltıları 13-12 kazanan Ajax, play-off turuna yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Tete'nin golü Panathinaikos'a yetmedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ağustos 2024 00:26
UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Diego Alonso'nun ekibi Panathinaikos, 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Ajax'ı 1-0 yendi. Penaltıları 13-12 kazanan Francesco Farioli'nin yönetimindeki Ajax, play-off turuna yükseldi.

Johan Cruyff Arena'da oynanan maçta Panathinaikos'un golünü 89. dakikada Galatasaray'ın eski oyuncusu Tete kaydetti.

Uzatmaların ardından penaltılara giden maçta rakibini 13-12 mağlup eden Ajax, play-off turuna kalan taraf oldu.

Maça 68. dakikada dahil olan Tete, penaltı atışlarında 2 kez ağları sarsmayı başarırken, Ajax'ta Ahmetcan Kaplan süre almadı.

Ajax, play-off turunda Polonya ekibi Jagiellonia Bialystok ile karşılaşacak.


GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery