Galatasaray, ligde bu haftayı BAY geçerken, üst sıraları yakından ilgilendiren maçlar oynandı.



Zirve yarışındaki rakiplerden F.Bahçe'nin Malatyaspor'a 3-0 yenilmesinin ardından takım içinde oluşabilecek rehavetin önüne geçmek isteyen Fatih Terim oyuncuları ile bir toplantı gerçekleştirdi.



BAY haftasının dezavantaja dönmemesi için çabalayan tecrübeli hoca, "Rakiplerimizin aldığı sonuçlar bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi maçlarımıza odaklanmalıyız. Bu sonuçların bize yaraması için ligde Karagümrük karşısında kaldığımız yerden devam etmemiz lazım" dedi.



Her zaman kendi işlerine bakmaları gerektiğini söyleyen tecrübeli teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü: "Onlar puan kaybettikçe asıl önemli olan, bizim ne yaptığımız olacak. Rakiplerimiz takıldıktan sonra biz kazanamazsak bunun hiçbir anlamı olmaz. Ligde önümüzde zorlu bir viraj olacak. Aynı zamanda kupada mücadele edeceğiz. Bu süreci en az kayıpla atlatmak için herkes elinden geleni yapmalı. Biz kendi işimize bakalım."



Kupa maçı belirleyecek



Son üç lig maçından yedi puan çıkaran sarı kırmızılılar, on gün sonra resmi maça çıkacak.



Kupada karşılaşacakları Darıca Gençlerbirliği mücadelesini çok önemli gören Terim, hem kupada yola devam etmek hem de aradan sonra lige dönüş yolunda önemli bir prova olacağının altını çiziyor.



Kupa maçına sakatlıkları geçen ve Covid-19'u atlatan isimlerin de ağırlıklı olduğu bir kadroyla çıkmayı düşünen Fatih Terim, bu oyuncuların göstereceği performansa göre Karagümrük mücadelesinin de on birini kafasında şekillendirecek.