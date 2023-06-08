Tek gollü final geleneği bitebilir

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son yıllardaki tek gollü galibiyetle kupaya uzanma geleneği İstanbul'da sona erebilir.



Avrupa futbolunun en büyüğünün belirlendiği "Devler Ligi"nde, final maçlarındaki gol sayıları modern futbolun getirdikleri ve taktik savaşlarının etkisiyle yıllar geçtikçe azalıyor.



20 YIL GEÇTİ



Şampiyonlar Ligi'nde en son 0-0 sona eren maçın üzerinden tam 20 yıl geçti. 2002-03 sezonunda iki İtalyan ekibi Inter ile Juventus'u Old Trafford Stadı'nda karşı karşıya getiren maçta gol sesi çıkmadı. Milan, penaltılarla rakibine 3-2 üstünlük sağlayarak kupaya uzandı.



SON 3 FİNAL 1-0 BİTTİ



2003'ten bu yana oynanan 6 finalde 2, 4 finalde 3, 3 finalde 4, 2 finalde 5 ve 1 finalde de 6 kez fileler havalanırken, turnuvadaki son 3 final ise 1-0'lık skorlarla sona erdi.



2020'de Bayern Münih, 2021'de Chelsea, 2022'de de Real Madrid, tek golle Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Üç maçta da goller ilk 60 dakikada atıldı ve kalan dakikalarda skor tabelası değişmedi.



EN GOLLÜ FİNAL İSTANBUL'DA OYNANDI



İstanbul, 2004-05 sezonundaki Liverpool-Milan finalinde sadece unutulmaz geri dönüşlerden birine değil, aynı zamanda 21. yüzyılın en gollü finaline ev sahipliği yaptı.



Milan'ın ilk yarıyı 3-0 önde kapadığı, Liverpool'un ikinci yarıda attığı 3 golle uzatmalara götürdüğü mücadele, toplam 6 golle bu yüzyılın en gollü finali oldu.



İtalyan ekibinin gollerini Maldini ve Crespo (2), İngiliz temsilcisinin gollerini ise Gerrard, Alonso ve Smicer attı.



Bu yüzyıldaki 5 gollü iki finalde ise Real Madrid'in imzası var. Turnuvanın en başarılı kulübü olan Real Madrid, uzatmalara giden 2014 finalinde Atletico Madrid'i, 2017'de de Juventus'u 4-1'lik skorlarla yenerek kupaya uzandı.



ERLİNG HAALAND FAKTÖRÜ



Kadrosunda bu sezon rekorlara doymayan Erling Haaland'ı bulunduran Manchester City ile Edin Dzeko, Lautaro Martinez, Romelu Lukaku ve Joaquin Correa gibi forvetleriyle Avrupa'nın en iyi hücum seçeneklerine sahip takımlarından Inter arasındaki randevu, gollü bir finalin sinyalini veriyor.



Bu sezon "Devler Ligi"nde yenilgi yüzü görmeyen, en çok gol atan (31) ve en az gol yiyen (5) takım unvanıyla İstanbul biletini alan Manchester City'nin gol yollarındaki en etkili ismi sezon boyunca tüm kulvarlarda attığı 52 golle rekorları alt üst eden Haaland olacak.



22 yaşındaki Norveçli yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon attığı 12 golle krallık yarışında ilk sırada yer alıyor. Fiziksel gücünün yanı sıra çok yönlülüğüyle de dikkati çeken Haaland, gollerinin 4'ünü sağ, 7'sini sol ayakla atarken, birini de kafa vuruşuyla filelere gönderdi.



DE BRUYNE FARK YARATIYOR



Bu sezon gol krallığının yanı sıra en çok asist yapan futbolcular listesinin zirvesinde de Manchester Cityli bir isim yer alıyor. Belçikalı Kevin de Bruyne, 7 asistle takımının skor üretmesine önemli katkıda bulundu.



INTER ZENGİN BİR HATTA SAHİP



Bayern Münih ve Barcelona'nın yer aldığı zorlu bir gruptan çıkan Inter'e çok az futbolsever İstanbul'da şampiyonluk şansı tanısa da İtalyan ekibinin oyun anlayışı finalde sürpriz yapmaya müsait.



Inter'in golcü isimleri tek başlarına Haaland kadar etkili olamasalar da uyumu yakaladıklarında yıkıcı sonuçlara imza atabilir. Gol yollarında Dzeko, Martinez, Lukaku ve Correa gibi isimlere sahip teknik direktör Inzaghi, rotasyon yapma, forvette farklı uyarlamalara gitme ve değişiklerle oyunu yönlendirme imkanı bulabilir.



SANTRFORLAR SKOR KATKISI VERİYOR



Inzaghi'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki forvet tercihlerinden Dzeko, hava toplarında çok etkili ve sırtı kaleye dönük oynayabilirken, geniş alanda etkili Martinez ise sürekli boşluk arıyor. Fizik gücüyle rakip savunmaları yıpratan Lukaku ile hızlı ayaklara sahip Correa, Inzaghi'nin diğer kozları olacak.



Final yolunda Dzeko 4, Martinez ve Lukaku 3'er, Correa da 1 golle takımın skor yüküne katkıda bulundu.



12 MAÇTA 85 ŞUT



Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığı 12 maçta 85 kaleyi bulan şut üreten Manchester City, bu alanda da zirvede yer alıyor.



12 maçlık serüveninde 19 kez rakip fileleri havalandıran ve en fazla orta girişiminde bulunan takım olan Inter'in kaleyi bulan şut sayısı ise 57.





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