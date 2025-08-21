Taylan Antalyalı'nın yeni durağı Rizespor

Galatasaray'dan ayrılan Taylan Antalyalı, Süper Lig'de kaldı.
Süper Lig ekiplerinden Rizespor, 30 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna kattı ve Taylan'ın lisansını çıkardı.
Galatasaray, temmuz ayında Taylan Antalyalı ile yollarını ayırdığını açıklamıştı.
Geçen sezonu Galatasaray'dan Bodrum FK'da kiralık olarak geçiren deneyimli futbolcu, EGe temsilcisinde 26 maçta 1 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.
