Tayfur Bingöl: 'Tottenham'ın yapamadığını yaptık'

Eyüpsporlu futbolcu Tayfur Bingöl, Galatasaray ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalar yaptı.



"TOTTENHAM'IN YAPAMADIĞINI YAPTIK!"



Tayfur Bingöl yaptığı açıklamada, "Aldığımız 1 puan çok değerli. Galatasaray'ı yenebilirdik bugün. Arda Hoca ne anlattıysa sahaya yansıttık. Tottenham'ın yapamadığını biz yaptık. Mutluyuz. Arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sahadaki her detayda oyunumuzu oynadık. İyi bir takımız, iyi bir yoldayız. Eyüpspor olarak lige çok güzel devam ediyoruz." dedi.



Tecrübeli oyuncu ayrıca, "Sahanın içerisinde 4-5 mevkide forma giyebiliyorum, hoca da avantajlı oluyor, ben de... 3'ü de bulabilirdik aslında. Her mevkide oynadığım için mutluyum. Her oyuncunun yapamadığı kapasite, ben de olduğu için mutluyum." ifadelerini kullandı.