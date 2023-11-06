Tatum: "Celtics için yeteri kadar iyi değilim sanıyordum"

Boston Celtics'in yıldızı Jayson Tatum, çaylak yılında Celtics için yeterince iyi olmadığını düşündüğünü itiraf etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Tatum: 'Celtics için yeteri kadar iyi değilim sanıyordum'
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06 Kasım 2023 12:21
Son güncelleme 06 Kasım 2023 12:25
Boston Celtics'in yıldızı Jayson Tatum, çaylak yılında Celtics için yeterince iyi olmadığını düşündüğünü itiraf etti.

Celtics'in Jaylen Brown'la birlikte ana yıldızı konumunda olan Tatum, Boston tarafından draft edildiğinde kendisini bu konumda henüz görmediğini söyledi:

"Draft edildiğimde, cahildim diyebilirim. Öncelikle, oynatılmayacağımı düşündüğümden gelmek bile istememiştim. Kadroda Gordon (Hayward), JB, Isaiah Thomas ve Marcus Smart vardı… O takımda yer alabilecek kadar iyi olduğumu düşünmüyordum."

Bu sezon Tatum, maç başına 30,2 sayı, 9,6 ribaund ve 3,4 asist ortalamalarıyla ligin en iyi yıldızlarından biri olarak statüsünü pekiştirmeye devam ediyor.

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