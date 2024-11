Tarık Biberovic'ten Bogdanovic itirafı

THY EuroLeague'nin yedinci haftasında Fenerbahçe Beko, evinde ağırladığı Partizan'ı 89-72 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler EuroLeague'de beşinci galibiyetini aldı.



Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Tarık Biberovic de maçta 17 sayıyla yıldızlaştı. 5/9 ile üçlük atan Tarık, galibiyetin mimarlarından biri oldu.



Maçın ardından Eurohoops'a konuşan Tarık Biberovic, ilk olarak galibiyeti değerlendirdi:



"Çift maç haftasını bu şekilde kapatmak bizim için çok önemliydi. Bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Şu ana kadar 'Fenerbahçe basketbolu' oynamadığımızı düşünüyordum. Fakat tabii ki bu normal bir şey. Geçen seneye göre çok kişi değişti, bir de Scottie'yi kaybettik, en büyük liderlerimizden biriydi. Bunu kapatmak kolay bir şey değil. Her idmanda ve her maçta gelişmeye devam edeceğiz. Bu sezona en iyi şekilde devam edeceğiz."



Fenerbahçe Beko 2023-24 sezonunda Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynadığı maçlarda toplamda iki mağlubiyet almıştı. İlk yedi hafta itibarıyla içeride beş maç oynayan sarı-lacivertliler, şimdiden iki mağlubiyet aldı. Tarık ise bunun dönemsel bir sorun olduğunu düşünüyor:



"Tabii ki toparlayacağız. Baktığımızda kaybettiğimiz maçlara Kızılyıldız maçına çok bir şey diyemeyiz. Marko ve ben oynamamıştık. Guard pozisyonunda eksik kaldık. Kızılyıldız da iyi bir formdaydı. Panathinaikos maçını kendi ellerimizle verdik. Tabii ki hoş değildi, özellikle böyle bir atmosferde kaybetmek hiç hoş değil. Bunu daha büyük bir saygıyla karşılayacağız. Diğer rakipler aslında bizden, burada oynamaktan korkuyor. İyi oynadığımız zamanlarda taraftarlar inanılmaz destekliyor. Bizi burada yenmek kolay değil. Burayı daha iyi şekilde savunacağız."



"KIRILMA NOKTASI OLABİLİR"



23 yaşındaki oyuncu geçen sene gösterdiği gelişimin üstüne koymuş durumda. Şu anda EuroLeague'de çıktığı beş maçta 13.4 sayı – 3.6 ribaund – 1.2 asist ortalamaları tutturan Tarık, toplamda 33 üçlük denemesinin de 16'sında isabet bularak yayın gerisinden inanılmaz bir yüzde tutturmuş durumda. Kendisinin bu konudaki yorumu ise şu şekilde:



"Kırılma noktası şu olabilir, spot-up şutların kaçmaması gerektiğini düşünüyorum. Onlar aslında serbest atış gibi, turnike gibi. O kadar çalışıyoruz, her gün çok fazla şut deniyoruz. Bazen kaçırınca kendime sinir oluyorum. Maç oynadıkça öz güven artıyor ve düşünmeden atıyorsunuz. O yüzden şimdi böyle bir yüzdeyle atıyorum. Şutu atmadan önce düşünmüyorum, ben de hep şutlarımın gireceğini düşünüyorum. Başka bir olasılık düşünmüyorum. Kaçırırsam ben de şaşırıyorum. Bu şekilde devam edeceğim."



BOGDAN BOGDANOVIC



Yıldız oyuncu son olarak Fenerbahçe Beko'nun efsanevi oyuncularından Bogdan Bogdanovic ile adının sürekli anılmasına yönelik konuştu. Tarık, Bogdan'ı hem basketbolcu hem de bir insan olarak örnek aldığını vurguladı:



"Bunu hiçbir zaman saklamayacağım. Bogdan (Bogdanovic) benim en sevdiğim oyunculardan biri. Küçükken Bogdan'ı Partizan'da, Fenerbahçe'de, ondan sonra NBA'e gittiğinde hep izlerdim. Hem oyuncu olarak hem de insan olarak örnek aldığım isimlerden biri. Siz de az çok Bogdan'ı tanıyorsunuz, benim de iletişimim var. Çok çalışkan bir oyuncu, onun hakkında kimse kötü bir şey söyleyemez. Böyle bir oyuncuyla kıyaslanmak tabii ki güzel bir şey ama ben de Türkiye'de şöyle diyorlar: 'Bir markadır '. Herkes kendine göre bir markadır. Ben de bu yoldan devam edeceğim."