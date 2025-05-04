Getir uygulaması çöktü mü, neden açılmıyor? 4 Mayıs 2025

Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'da da hizmet veren uygulamaya 4 Mayıs itibarıyla erişim sorunları yaşanıyor. Hatanın kaynağını ve çözümünü öğrenmek isteyenler uygulamadan resmi bir açıklama olup olmadığını merak ediyor. Kullanıcılar uygulama üzerinden "Getiryemek, Getirbüyük, Getirsu ve Getirçarşı aracılığıla sipariş verebiliyor. Peki Getir uygulaması çöktü mü, sorun mu var? İşte, 4 Mayıs Pazar günü erişim sorununa ilişkin son durum…

Türkiye'nin en fazla kullanılan sipariş uygulamalarının başında gelen Getir, erişim sorunları karşı karşıya.

Saat 14.50 itibarıyla kullanıcı raporlamaları doğrultusunda Getir uygulamasına erişilemediği aktarılıyor.

Kullanıcıların bazıları sosyal medya üzerinden uygulamaya sorunsuz giriş yapabildiğini aktarıyor. Getir'den soruna ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Downdetector'a göre uygulamada yaşanan sorun devam ediyor.