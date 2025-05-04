Beşiktaş'tan seçim açıklaması!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 11 Mayıs Pazar günü yapılacağını açıkladı.



İşte Beşiktaş'ın açıklamaları;



Kulübümüzün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 4 Mayıs 2025 Pazar günü saat 10.00'da Zuhuratbaba Mahallesi, Dr. Remzi Kazancıgil Caddesi, No:32 (Sinan Erdem Spor Salonu yanı) 34147 Bakırköy-İstanbul adresinde bulunan Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda yapılacağı ilan edilmişti.



Bugün çoğunluk sağlanamadığından ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 11 Mayıs 2025 Pazar günü saat 10.00'dan itibaren aynı gündemle aynı yerde yapılacaktır.



Sayın Üyelerimizin toplantıya katılmalarını dileriz.



Saygılarımızla,



Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu



GÜNDEM



1- Açılış



2- Toplantı Başkanlık Divanı Seçimi



3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı



4- Başkan Adaylarının Programlarını Takdimi



5- Başkan ve Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Üyelik ve Sicil Kurulu'nun Seçimi



6- Kapanış



Önemli Bilgi:



Tüzüğümüz gereği, sicil numarası 49935'e kadar olan (49935 dahil) ve yıllık aidatlarını 31 Aralık 2024 tarihi çalışma saati bitimine kadar ödemiş olan üyelerimiz Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'na katılabileceklerdir. Sayın Üyelerimizden kimlikleri ile kulüp üye kartlarını yanlarında bulundurmalarını ve girişte yetkililere göstermelerini rica ederiz. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'na misafir kabul edilmeyecektir.



Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı İçin Servis Hizmeti Verilecek



Kongre Üyelerimizin 11 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'na ulaşımını kolaylaştırmak için İstanbul'un çeşitli semtlerinden Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'na servis kaldırılacaktır.



Servis saatleri ve güzergahları şöyle:



Bostancı İDO Deniz Otobüsleri Terminali önü: 08.30



Kadıköy Rıhtım Haldun Taner Sahnesi: 08.30



Bakırköy Carousel AVM önü: 09.00, 11.00, 13.00, 15.00



Beşiktaş Akaretler Durağı Kartal Yuvası önü: 08.30, 11.30, 13.30, 14.30



Marmaray Ataköy durağı çıkışı ve Metrobüs Şirinevler durağı-Ataköy yönü-Kültür Koleji önünden 09.00-16.30 saatleri arasında gidiş-dönüş sürekli ring servisi yapılacaktır.



Not: Dönüş servisleri; Beşiktaş, Bakırköy, Metrobüs ve Marmaray istikametlerine genel kurul bitimi ardından yapılacaktır.



