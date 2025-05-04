Kadıköy'de ilklerin derbisi!

Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı galibiyeti olmayan Jose Mourinho şeytanın bacağını kırmaya, Ole Gunnar Solskjaer ise ilk Fenerbahçe maçından zafer almaya çalışacak. Son 40 maçta ilk golü atan takımın sadece 4 kez yenilmesi de dikkat çekiyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Kadıköy'de ilklerin derbisi!
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04 Mayıs 2025 09:57

Şampiyonluk yarışında matematiksel olarak şansı devam eden ve bunu kovalamaya çalışan Fenerbahçe, 34. haftada bu sezon derbi performansıyla dikkat çeken ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek. 

Saat 19.00'da başlayacak kritik randevuya Yasin Kol atanmıştı. 52 puanı bulunan siyah beyazlılar, sezonu kupayla bitirme şansına sahip değil ama Avrupa'ya gitmek için konumunu korumak zorunda. Bu sezon Fenerbahçe'nin gol atamadığı tek takım olan ve 2 yenilgisinden birini aldığı Beşiktaş, Kadıköy performansıyla da öne çıkıyor. Son 40 maçta ilk golü atan takım ise sadece 4 kez kaybetti.

Bu istatistik; en önemli not olarak dikkat çekiyor. Bu sezon ligde Galatasaray maçlarında 1 beraberlik ve 1 yenilgi gören Jose Mourinho, kupada da evinde Kadıköy'de elenmişti.

MOURINHO ADINA SON ŞANS

Ligin ilk yarısında Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 kaybeden Portekizli için sezonu derbi zaferiyle bitirme adına bu son şans. Trabzonspor'a karşı 2 maçı kazansa da İstanbul'daki rakiplerine karşı galip gelemedi. Ole Gunnar Solskjaer ise Tüpraş Park'taki Galatasaray zaferiyle karnesini iyi açtı.

EKSİKLER

İlk Fenerbahçe maçına Kadıköy'de çıkacak. Bu maç; her iki hocanın yeni sezondaki akıbetine etki edecek nitelikte. Sarı lacivertlilerde Filip Kostic, sarı kart cezası nedeniyle derbide forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü, İrfan Can Kahveci, Allan Saint-Maximin, Sofyan Amrabat, Fred ve İsmail Yüksek sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Mert Hakan sakatlık sebebiyle yok. Maximin ve Amrabat'ın durumu belirsiz.

Beşiktaş'ta ise savunma oyuncuları Emirhan Topçu ile Gabriel Paulista'nın durumuna maç saati bakılacak. Felix Uduokhai'nin oynaması zor. Bakhtiyor Zaynutdinov, Elan Ricardo ve Ernes Muçi de formadan uzak kalacak. Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Ciro Immobile ve Semih Kılıçsoy sarı kart sınırında.

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