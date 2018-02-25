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Tamer Tuna'dan Sivas maçında anlamlı mesaj!

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Sivasspor maçına eğitim uçuşunda şehit olan askerlerimiz anısına pilot montuyla çıktı.

Kaynak: Sporx.com
Tamer Tuna'dan Sivas maçında anlamlı mesaj!
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25 Şubat 2018 17:00
Tamer Tuna'dan Demir Grup Sivasspor maçında anlamlı bir hareket geldi.

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, karşılaşmada Çiğli'deki 2. Ana Jet Üs Komutanlığındaki Göztepeli komutanlar tarafından kendisine hediye edilen ve üzerinde Göztepe arması da bulunan pilot montunu giydi.

2. Ana Jet Üs Komutanlığından kalkan eğitim uçağının 16 Şubat'ta düşmesi sonucu Hava Pilot Yüzbaşı Yunus Bal ile Hava Pilot Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan şehit olmuştu.

Tamer Tuna maçın ardından "Pilot montuyla çıktım, Göztepe arması da var montta. Burada uçuş sırasında iki pilotumuz Yunus Bal ve Resul Ekrem Gökdoğan şehit oldu. Tüm şehitlerimizin ailelerine başsağlığı diliyorum. Çok zor şartlarda görev yapıyorlar, hepsine Allah kolaylık versin." açıklamasında bulundu.



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