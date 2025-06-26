Suudi Arabistan'ın yeni yolcusu: Theo Hernandez!

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THEO'YA YILLIK 20 MİLYON EURO

Al Hilal, yeni sezon kadro çalışmaları kapsamında uzun süredir temas halinde olduğu Fransız oyuncu ile sona geldi.L'Equipe'nin haberine göre Al Hilal, Milan forması giyen Fransız oyuncu Theo Hernandez ile anlaşmaya vardı. Suudi ekibi, Fransız oyuncunun bonservis bedeli olarak Milan'a 30 milyon euronun üzerinde bir ödeme yapacak.Theo Hernandez, Al Hilal'den yıllık 20 milyon euro ücret kazanacak. Fransız oyuncunun, sözleşme süresi açıklanmadı. Theo'nun önümüzdeki günlerde Paris'te sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.Suudi kulübü, bu transferi gerçekleştirebilmek için yoğun bir mesai dönemi geçirdi.Milan formasıyla 49 maçta süre bulan Theo Hernandez, 5 gol ve 6 asistlik performans sağladı.