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Suudi Arabistan'ın yeni yolcusu: Theo Hernandez!

Suudi Pro Lig ekiplerinden Al Hilal, Milan forması giyen Theo Hernandez için hem kulübüyle hem de oyuncuyla anlaşmaya vardı.

calendar 26 Haziran 2025 13:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Suudi Arabistan'ın yeni yolcusu: Theo Hernandez!
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Al Hilal, yeni sezon kadro çalışmaları kapsamında uzun süredir temas halinde olduğu Fransız oyuncu ile sona geldi.

ANLAŞMA TAMAM

L'Equipe'nin haberine göre Al Hilal, Milan forması giyen Fransız oyuncu Theo Hernandez ile anlaşmaya vardı. Suudi ekibi, Fransız oyuncunun bonservis bedeli olarak Milan'a 30 milyon euronun üzerinde bir ödeme yapacak.


THEO'YA YILLIK 20 MİLYON EURO

Theo Hernandez, Al Hilal'den yıllık 20 milyon euro ücret kazanacak. Fransız oyuncunun, sözleşme süresi açıklanmadı. Theo'nun önümüzdeki günlerde Paris'te sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

Suudi kulübü, bu transferi gerçekleştirebilmek için yoğun bir mesai dönemi geçirdi.

Milan formasıyla 49 maçta süre bulan Theo Hernandez, 5 gol ve 6 asistlik performans sağladı.


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