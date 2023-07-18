Bir dönem Galatasaray forması giyen 30 yaşındaki sol bek Alex Telles, Manchester United kulübünden ayrılmaya hazırlanıyor. İngiliz devinde kadroda düşünülmeyen Telles, Suudi Arabistan yolcusu.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; Alex Telles'i kadrosuna katmak için girişimlerini sürdüren Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, bu transfer için Manchester United ile her konuda anlaştı. Suudi ekibinin Alex Telles ile de yüksek oranda anlaştığı ifade edilirken Brezilyalı oyuncuyu kısa süre içerisinde kadrosuna katacağı aktarıldı.



TRANSFER YASAĞI MEVCUT



Öte yandan FIFA, geçtiğimiz günlerde Suudi ekibi Al Nassr'a, Leicester City'den 2018 yılında kadrosuna kattığı Nijeryalı oyuncu Ahmed Musa'nın transferinden kalan 390 bin sterlin borcu nedeniyle transfer yasağı cezası uygulamıştı.



TELLES TRANSFERİ İÇİN YASAĞIN KALKMASI GEREK



Suudi ekibinin Alex Telles transferini gerçekleştirebilmesi için aldığı cezadan kurtulması gerekiyor.



Al-Nassr, Demir Grup Sivasspor forması giyen Ahmed Musa'ya geçmiş borcunu öderse aldığı ceza kalkacak ve yeni transferlerini kadroya ekleyebilecek.



SEVILLA'YA KİRALANDI



Manchester ekibinden geçtiğimiz sezon Sevilla'ya kiralanan Alex Telles 38 karşılaşmada 3 asistlik performans sergilemişti.



