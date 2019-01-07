Suudi Arabistan, Gomis'e hafif geldi

Galatasaray, geçtiğimiz sezonu 29 gol ile tamamlayan ve bu sezon Al Hilal forması ile 15 maçta 13 gol atan Bafetimbi Gomis'i arıyor.Galatasaray taraftarı, geçen sezon 29 golle krallık tacını takan, Fenerbahçe efsanesi Alex'in rekorunu kıran Bafetimbi Gomis'i mumla arıyor. Zam talebi kabul edilmeyip, 'paragöz' damgası vurularak gönderilen yıldız forvet, Al- Hilal ile 15 maça çıktı. Tecrübeli golcü fileleri 13 kez sarstı.Eren ilk yarı 7 gol kaydetti. Gomis ise 2 katını atmıştı.Öte yandan Gomis, sosyal medya hesabından "Yeni yıl tatilinden sonra küçük aslanımı almak için okul çıkışına geldim. Bu arada muhteşem galibiyetimizi kutlamak adına Al Hilal renklerini seçtim. Ama küçük aslan İstanbul tatilinden cimbom hediyeleriyle döndü ve bu mutluluğunu benimle paylaşmak istedim" paylaşımını yaptı ve sarı kırmızılı taraftarlardan yüzlerce yorum aldı