Suudi Arabistan'da Hakim Ziyech sesleri!

Galatasaray'da sezon sonuna kadar dizinden sakatlık yaşamazsa sözleşmesi uzayacak Hakim Ziyech'e Suudi Arabistan'dan talipler var...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Suudi Arabistan'da Hakim Ziyech sesleri!
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25 Mart 2024 14:06
Galatasaray'da top koşturan Hakim Ziyech ile ilgili yeni gelişmeler var...

Sezon sonuna kadar dizinden sakatlık yaşamazsa sözleşmesi uzayacak Hakim Ziyech ile yollar ayrılabilir...

SUUDİ ARABİSTAN'DAN TALİPLERİ VAR

Suudi Arabistan'dan talipleri olduğu öğrenilen Faslı oyuncunun durumu sezon sonunda netlik kazanacak.

TEKNİK HEYET KARARINI VERECEK

Teknik heyet, Ziyech'in son haftalarda ortaya koyacağı performansa göre kararını verecek.

G.SARAY'DA PERFORMANSI

31 yaşındaki Ziyech, bu sezon Galatasaray'da oynadığı 16 maçta 4 gol atıp 3 asist yaptı. 

 
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