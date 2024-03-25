Galatasaray'da top koşturan Hakim Ziyech ile ilgili yeni gelişmeler var...
Sezon sonuna kadar dizinden sakatlık yaşamazsa sözleşmesi uzayacak Hakim Ziyech ile yollar ayrılabilir...
SUUDİ ARABİSTAN'DAN TALİPLERİ VAR
Suudi Arabistan'dan talipleri olduğu öğrenilen Faslı oyuncunun durumu sezon sonunda netlik kazanacak.
TEKNİK HEYET KARARINI VERECEK
Teknik heyet, Ziyech'in son haftalarda ortaya koyacağı performansa göre kararını verecek.
G.SARAY'DA PERFORMANSI
31 yaşındaki Ziyech, bu sezon Galatasaray'da oynadığı 16 maçta 4 gol atıp 3 asist yaptı.
Sezon sonuna kadar dizinden sakatlık yaşamazsa sözleşmesi uzayacak Hakim Ziyech ile yollar ayrılabilir...
SUUDİ ARABİSTAN'DAN TALİPLERİ VAR
Suudi Arabistan'dan talipleri olduğu öğrenilen Faslı oyuncunun durumu sezon sonunda netlik kazanacak.
TEKNİK HEYET KARARINI VERECEK
Teknik heyet, Ziyech'in son haftalarda ortaya koyacağı performansa göre kararını verecek.
G.SARAY'DA PERFORMANSI
31 yaşındaki Ziyech, bu sezon Galatasaray'da oynadığı 16 maçta 4 gol atıp 3 asist yaptı.