Sürmen: 'Cevap hakkımın doğmamasını ümit ediyorum'

Beşiktaş Yönecisi Bilgihan Cenk Sürmen, Beyaz TV'de Onur Bulut transferi ve Kayserispor cephesiyle yargıya taşınan konuyla ilgili konuştu.



Deprem felaketinin yaşandığı bu günlerde konuyla ilgili kendilerine cevap hakkı doğduğunu belirten Sürmen, "Depremin birinci gününden beri sahadayız. Elimizden geldiği kadar yardımlar yapıyoruz. Burada yatıp burada kalkıyoruz desem yeridir. Çok ciddi bir koordinasyon oluşturduk. Burada kriz masası oluşturduk. Çok emek veriyoruz. Bölgeye gidiyoruz 3 tane çadır kentimiz var, aşevlerimiz var. Bütün gündemimiz bunun üzerinde. Kayserisporlu yönetici depremde bunları konuşmamızı yanlış bulurken kendisi konuşup twit atınca biz de cevap verdik. Bundan fazlasını söylemek istemiyorum" açıklamasını yaptı.



"KONUŞURKEN BİLE ERİNİYORUM"



Sürmen konunun yargıya taşındığını ve bir daha kendilerine cevap hakkı doğmamasını umduğunu belirterek, "Konuşurken bile eriniyorum çünkü deprem konuşmamız lazım. Ben konuşacağım, beyefendi konuşacak bu süreç devam edecek. 1 dakika önce üşüyoruz deyip şimdi kişisel çıkar çatışmalarımız üzerine düşmememiz lazım. Bir twit attı, yanlış buldum ve cevap verdim kendisine. Burada bırakıyorum tekrar cevap hakkımın doğmamasını ümit ediyorum. Konu yargıya taşınmış, biz konumuzda haklıyız, süreçte haklıyız, ilerleyişinde haklıyız. Menajeri de açıkladı, Onur kardeşimiz de açıkladı" diye konuştu.



"ARTIK BEŞİKTAŞ'IN EVLADI OLDU"



Onur Bulut'un tüm haklarını savunmaya devam edeceklerini belirten Sürmen sözlerini şu ifadelerle bitirdi: "Beşiktaş'ın çocuğu olarak Onur kardeşimiz çıkacak oynayacak. Biz de kendisini çok seviyoruz. Kendisi de bizi tercih ettiği için burada. Beşiktaş'ın evladı oldu artık. Biz onun için elimizden geleni yaparız. Evlatlarımızın hiçbirini bırakmayız"





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