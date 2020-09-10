Süper Lig'de en fazla yer alan dördüncü takım: MKE Ankaragücü

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda mücadele edecek MKE Ankaragücü, "Üç büyüklerden" sonra lig tarihinin en fazla maça çıkan takımı unvanını elinde bulunduruyor.



Süper Lig'in ilk haftasında 13 Eylül Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek MKE Ankaragücü, 63. sezonunu yaşayacak Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde 52. kez yer alacak.



Futbolun "Üç büyükleri" olarak adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan sonra Süper Lig'de en fazla yer alan takım olarak dikkati çeken sarı-lacivertliler, 1660 maça çıktı.



- 4 kez küme düştü



MKE Ankaragücü, Süper Lig tarihinde 4 kez küme düşme üzüntüsü yaşadı.



Sarı-lacivertliler, 1967-1968, 1975-1976, 1977-1978 ve 2011-2012'de bir alt lige düşmekten kurtulamadı.



- TFF kararıyla ligde kaldı



Geride kalan sezon ligi 18. ve son sırada tamamlayan MKE Ankaragücü, Türkiye Futbol Federasyonunun küme düşmeyi kaldırmasıyla 1. Lig'de mücadele etmekten kurtuldu.



Geçen sezon 32 puan toplayabilen sarı-lacivertliler, Türkiye Futbol Federasyonunun küme düşme uygulamasını kaldırmasıyla Süper Lig'de yoluna devam edecek.



- MKE Ankaragücü'nün "en"leri



Sezon: 52. sezonu



En iyi derecesi: 4. (4 kez)



En kötü derecesi: 4 kez küme düştü.



En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (Konyaspor)



En farklı skorlu yenilgisi: 8-0 (Galatasaray ve Bursaspor)



En gollü maçı: 7-2 (Gençlerbirliği), 6-3 (Kayserispor), 8-1 (Antalyaspor), 2-7 (Sakaryaspor)



- Başkan Fatih Mert: "Transfer yasağını kaldırmak üzereyiz, 8-9 transfer yapacağız"



MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, 52. kez yer alacakları Süper Lig'in ilk haftasına yeni transferlerle çıkmak istediklerini belirtti.



AA muhabirine açıklamalarda bulunan Mert, kulübün transfer yasağıyla ilgili, "Transfer yasağını kaldırmak üzereyiz, 8-9 transfer yapacağız. Bunları bitirmek üzereyiz, 8 yeni futbolcumuz şu anda antrenmanlara katılıyor. Afyonkarahisar kampına da katılan bu 8 oyuncumuz bu haftaki maça da hazır. Hocamızın kararıyla maçtaki yerlerini alacaklar." dedi.



Geçen sezonun devre arasında da aynı durumu yaşadıklarını hatırlatan Başkan Fatih Mert, "Geçen sene bu yanlış anlaşıldı, devre arasında 8 transfer yaptık altyapıya yetiştirmek için aldığımız futbolcularla beraber 15'ti. Bunu böyle açıklayınca herkes 15 transferi o gün oynayacakmış gibi düşündü. Şu anda da 8 veya 9 transfer yapacağız." diye konuştu.



Fatih Mert, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla Süper Lig'de 52. sezonlarına başlayacaklarını da vurgulayarak, "İlk maçımız önemli. Galibiyet hedefliyoruz. Pandemi nedeniyle seyircisiz oynanacak olması tabii ki bizler için dezavantaj. Yeni transferlerimizle dolu tribünler önünde oynamak isterdik ama maalesef seyircisiz oynamak zorundayız." ifadelerini kullandı.



Süper Lig tarihinde 4 kez 4. oldukları hatırlatılarak bu sezonki hedeflerinin sorulması üzerine de Başkan Fatih Mert, "Derece söylemek istemiyorum, biz bir yapılandırma başlattık. Ankaragücü'nde bir temel oluşturmaya çalışıyoruz, bu temelin üzerine yeni bir bina inşa ediyoruz. Hedefimiz Ankaragücü'nü sportif anlamda tabii ki taşıyabildiğimiz en yukarı noktalara taşımak. Bu sene bunun ilk adımı atılıyor. İnşallah 3 senelik bir planla Ankaragücü'nü daha yukarılara getirmeyi hedefliyoruz. Geçen seneden çok daha farklı bir Ankaragücü inşallah bu sene sahada olacak." değerlendirmesinde bulundu.



