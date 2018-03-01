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Süper Lig heyecanı devam ediyor! İşte maçlar ve başlama saatleri

Spor Toto Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. 23. haftada Beşiktaş'ın kendi evinde Fenerbahçe'yi mağlup etmesinin ardından liderlik yarışı kızışırken ligin düşme potası da alev almış durumda. İşte Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak müsabakalar, günü ve saatleri.

Kaynak: AA
Süper Lig heyecanı devam ediyor! İşte maçlar ve başlama saatleri
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01 Mart 2018 11:11
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftası, Cuma akşamı Bursaspor ile Kayserispor arasında oynanacak müsabaka ile başlayacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak maçın başlama saati 20.00.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 24. hafta maçlarının programı şöyle:

2 Mart Cuma:

20.00 Bursaspor-Kayserispor (Bursa Büyükşehir Belediye)

3 Mart Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Osmanlıspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Medipol Başakşehir-Göztepe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Kardemir Karabükspor-Galatasaray (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

4 Mart Pazar:

13.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor (Ankara 19 Mayıs)

16.00 Atiker Konyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Fenerbahçe-Teleset Mobilya Akhisarspor (Ülker)

19.00 Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Antalya)

5 Mart Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)

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