Süper Lig'de hakemler açıklandı

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de hakemler açıklandı
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07 Eylül 2022 16:36
Spor Toto Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri açıklandı. İşte haftanın hakemleri:

Kasımpaşa - Galatasaray: Volkan Bayarslan
Beşiktaş - Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler
Adana Demirspor - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
Alanyaspor - MKE Ankaragücü: Mert Güzenge
Konyaspor - Hatayspor: Tugay Kaan Numanoğlu
Fatih Karagümrük - Giresunspor: Erkan Özdamar
Sivasspor - İstanbulspor: Hüseyin Göçek
Gaziantep FK - Ümraniyespor: Ümit Öztürk
Kayserispor - Antalyaspor: Bahattin Şimşek

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