Süper Lig'de hakemler açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri açıklandı. İşte haftanın hakemleri:
Kasımpaşa - Galatasaray: Volkan Bayarslan
Beşiktaş - Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler
Adana Demirspor - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
Alanyaspor - MKE Ankaragücü: Mert Güzenge
Konyaspor - Hatayspor: Tugay Kaan Numanoğlu
Fatih Karagümrük - Giresunspor: Erkan Özdamar
Sivasspor - İstanbulspor: Hüseyin Göçek
Gaziantep FK - Ümraniyespor: Ümit Öztürk
Kayserispor - Antalyaspor: Bahattin Şimşek
Kasımpaşa - Galatasaray: Volkan Bayarslan
Beşiktaş - Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler
Adana Demirspor - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
Alanyaspor - MKE Ankaragücü: Mert Güzenge
Konyaspor - Hatayspor: Tugay Kaan Numanoğlu
Fatih Karagümrük - Giresunspor: Erkan Özdamar
Sivasspor - İstanbulspor: Hüseyin Göçek
Gaziantep FK - Ümraniyespor: Ümit Öztürk
Kayserispor - Antalyaspor: Bahattin Şimşek
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