Süper Lig'de 18. haftanın VAR kayıtları

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 18. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.

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Süper Lig'de 18. haftanın VAR kayıtları
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06 Ocak 2025 20:01
Son güncelleme 06 Ocak 2025 20:07
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 18. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.

İşte 18. haftanın VAR kayıtları;

Fenerbahçe - Hatayspor: Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı

VAR: "Potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum. İlk ekrana geldiğinde formadan çektiği açıyı göreceksin."

Oğuzhan Çakır: "Bariz gol şansı var mı pozisyonda?"

VAR: "Oynatıyorum sana. Bir daha dur, formadan çektiler. Dur burada."

Oğuzhan Çakır: "Top kontrolü yok. Bana geniş açıdan bariz gol şansı olup olmadığını bir gösterir misin?"

VAR: "Veriyorum geniş açıdan."

AVAR: "Top için mücadele var."

Oğuzhan Çakır: "Çekmeyi göster hocam."

VAR: "Tam çekmede bir daha dur."

Oğuzhan Çakır: "Penaltı, sarı kart veriyorum Onur Hocam."

VAR: "Anlaşıldı."

4. Hakem: "Numaraya bak, numaraya."

Oğuzhan Çakır: "31 numara."

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