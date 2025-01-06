Süper Lig'de 18. haftanın VAR kayıtları

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 18. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.
İşte 18. haftanın VAR kayıtları;
Fenerbahçe - Hatayspor: Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı
VAR: "Potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum. İlk ekrana geldiğinde formadan çektiği açıyı göreceksin."
Oğuzhan Çakır: "Bariz gol şansı var mı pozisyonda?"
VAR: "Oynatıyorum sana. Bir daha dur, formadan çektiler. Dur burada."
Oğuzhan Çakır: "Top kontrolü yok. Bana geniş açıdan bariz gol şansı olup olmadığını bir gösterir misin?"
VAR: "Veriyorum geniş açıdan."
AVAR: "Top için mücadele var."
Oğuzhan Çakır: "Çekmeyi göster hocam."
VAR: "Tam çekmede bir daha dur."
Oğuzhan Çakır: "Penaltı, sarı kart veriyorum Onur Hocam."
VAR: "Anlaşıldı."
4. Hakem: "Numaraya bak, numaraya."
Oğuzhan Çakır: "31 numara."
İşte 18. haftanın VAR kayıtları;
Fenerbahçe - Hatayspor: Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı
VAR: "Potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum. İlk ekrana geldiğinde formadan çektiği açıyı göreceksin."
Oğuzhan Çakır: "Bariz gol şansı var mı pozisyonda?"
VAR: "Oynatıyorum sana. Bir daha dur, formadan çektiler. Dur burada."
Oğuzhan Çakır: "Top kontrolü yok. Bana geniş açıdan bariz gol şansı olup olmadığını bir gösterir misin?"
VAR: "Veriyorum geniş açıdan."
AVAR: "Top için mücadele var."
Oğuzhan Çakır: "Çekmeyi göster hocam."
VAR: "Tam çekmede bir daha dur."
Oğuzhan Çakır: "Penaltı, sarı kart veriyorum Onur Hocam."
VAR: "Anlaşıldı."
4. Hakem: "Numaraya bak, numaraya."
Oğuzhan Çakır: "31 numara."