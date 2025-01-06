Süper Lig'de 18. haftanın VAR kayıtları

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 18. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.İşte 18. haftanın VAR kayıtları;VAR: "Potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum. İlk ekrana geldiğinde formadan çektiği açıyı göreceksin."Oğuzhan Çakır: "Bariz gol şansı var mı pozisyonda?"VAR: "Oynatıyorum sana. Bir daha dur, formadan çektiler. Dur burada."Oğuzhan Çakır: "Top kontrolü yok. Bana geniş açıdan bariz gol şansı olup olmadığını bir gösterir misin?"VAR: "Veriyorum geniş açıdan."AVAR: "Top için mücadele var."Oğuzhan Çakır: "Çekmeyi göster hocam."VAR: "Tam çekmede bir daha dur."Oğuzhan Çakır: "Penaltı, sarı kart veriyorum Onur Hocam."VAR: "Anlaşıldı."4. Hakem: "Numaraya bak, numaraya."Oğuzhan Çakır: "31 numara."