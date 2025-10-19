Süleyman Hurma, devre arası stadı terk etti!

Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü konuk ettiği karşılaşmayı Kadıköy'de izleyen Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, devre arasında stadyumu terk etti.



Ekol TV'ye konuşan Süleyman Hurma, şu ifadeleri kullandı:



"BÖYLE HAKEM Mİ OLUR"



"Böyle hakem mi olur, böyle maç mı yönetilir? Fenerbahçeli futbolcular hakemi baskı altına alın diye sürekli taraftarlarını uyardı. Hakemde baskı altında kaldı. Penaltı olup olmadığını bana sormayın, tüm Türkiye gördü. Sadece o pozisyon değil rakip aleyhine de kartlarını kullanmadı."



