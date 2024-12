'Sualtı'nda çıta yükseltilecek

Türkiye Sualtı Federasyonunun yeni başkanı Kadir Sağlam, 2025 yılında birçok branşta derece hedeflediklerini söyledi.



Başkan Sağlam, 2024'te kayyum olarak atandıkları federasyonda, genel kurulda seçildikten sonra yeni dönemdeki çalışma ve planlarını AA muhabirine değerlendirdi.



Federasyonun olumsuz olaylara rağmen 2024'ü iyi kapattıklarını belirten Sağlam, "Çok zor bir federasyonu devraldık. Hiçbir sporcu bilgisine, antrenör bilgisine ulaşamıyorduk, sıfırdan büyüttük. Tek tek bütün dosyaları, arşivleri, çalışma arkadaşlarımızla beraber yeniledik." dedi.



Sağlam, sualtı milli sporcularının 2024'te çok önemli madalyalar kazandığını hatırlatarak, şöyle devam etti:



"En önemlisi zıpkınla balık avı branşında milli sporcularımız tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu. Hem bireysel olarak hem takım olarak Avrupa'da önemli bir başarıydı. Fahrihan Uysal, Hakan Gencer, Serhan Dağdan ve Hüseyin Günel'den oluşan Zıpkınla Balık Avı Erkek Milli Takımı'mız tarihinde ilk kez 2024 Avrupa-Afrika Şampiyonluğu'nda birincilik kazandı. Elçin Güner, Berivan Şimşek, Ebru karabulut ve Rukiye Aydın'dan oluşan Zıpkınla Balık Avı Kadın Milli Takımı'mız da 2024 Avrupa-Afrika Şampiyonası'nda ikincilik kazandı. Şampiyonanın bireysel puan sıralamasında milli sporcumuz Hakan Gencer altın, Fahrihan Uysal gümüş madalya kazandı."



Adasu Ramazanoğlu, Sırbistan'da 3 dünya rekoru kırdı



Sağlam, Sırbistan'da düzenlenen Serbest Dalış Havuz Büyükler ve Gençler Dünya Şampiyonası'nda önemli madalyalar kazandıklarını belirterek, "Milli takım sporcumuz Adasu Ramazanoğlu genç kadınlarda hız apnea 4x50, hız apnea 8x50 yine hız apnea 2x50 kategorilerindeki dereceleriyle 3 dünya rekoru kırarak, 3 ayrı disiplinde altın madalya kazandı. Milli sporcumuz Nida Murathan Bulut genç erkeklerde dinamik apnea paletsiz disiplininde, dinamik apnea çift palette ve dinamik apnea mono paletteteki dereceleriyle 3 ayrı dünya şampiyonluğu kazandı." ifadelerini kullandı.



Sırbistan'daki şampiyonaya ilişkin Sağlam, açıklamasına şöyle devam etti:



"Milli sporcumuz Ege Kerem Yamanoğlu, genç erkeklerde hız apnea 8x50 ve hız apnea 2x50 kategorilerindeki derecesiyle 2 kez dünya ikincisi oldu. Ege Kerem, hız apnea 4x50'de de dünya üçüncüsü oldu. Milli sporcumuz Asya Ceren Yılmaz genç kadınlarda hız apne 2x50, hız apnea 4x50 ve hız apnea 8x50 kategorilerindeki derecesiyle 3 bronz madalya kazandı. Milli sporcumuz Polat Kaan Perçiner genç erkeklerde hız apnea 2x50 ve hız apnea 8x50 metredeki derecesiyle 2 kez dünya üçüncüsü oldu. Derinsu Şirin Şilli, genç kadınlarda statik apnea disiplinindeki derecesiyle bronz madalya kazandı. Erkeklerde Toprak Toprak, dinamik apnea monopalet mücadelesindeki derecesiyle dünya üçüncüsü oldu."



Sağlam, Malezya'da düzenlenen Sualtı Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda da 19 Yaş altı Erkek Milli Takımı'nın dünya üçüncüsü olduğunu hatırlatarak, "Yunanistan'da Sualtı Ragbisi Gençler Avrupa Şampiyonası'nda erkek milli takımımız Avrupa şampiyonu oldu. Sualtı Ragbisi Genç Kadın Milli Takımı'mız ise Avrupa ikincisi oldu." dedi.



"Avrupa Sualtı Fotoğraf Şampiyonası'nda birinci olduk"



Çalışınca ve isteyince başarının geldiğini vurgulayan Sağlam, "Avrupa Sualtı Fotoğraf Şampiyonası'nda birinci olduk. Bu sene yeni kattık 'havuzda hedef vurma' şeklinde geliştirdiğimiz bir branşımız var. Ragbi, sualtı hokeyi de havuzda oynanıyor. Aslında en etkili branşımız aletli dalış (scuba) ve cankurtaran branşı, hepsinde yeni başarılar bekliyoruz." dedi.



Ekip olarak bir çalıştay düzenlediklerini de belirten Sağlam, "Yeni spor takvimimizi belirledik. Artık dalışı dünya standartlarına taşımak için iyi bir ekip kurarak dalışın hem eğitim materyallerini hem görsellerini dijitale taşımaya başladık. Keza can kurtaran kursları da öyle olacak. Bizim için en önemli şey önümüzdeki bir senelik dilimde can kurtarma ve dalışı dünya standartlarına yükseltebilmek." şeklinde konuştu.



2025 hedeflerine ilişkin de Sağlam, "Yeni sezonda bütün branşlarımızdan umudum yüksek çünkü biz altyapısı iyi bir federasyonuz. 2025'te en etkili olacağımız branşlar başta sualtı hokeyi, zıpkınla balık avı, serbest dalış ve sualtı fotoğraf şampiyonası ile beraber su altı ragbisi olacak. En popüleri serbest dalış ama dünya standartlarını yakalayabilmek için Türkiye'de biraz daha zamana ihtiyacımız var."



Şahika Ercümen'i serbet dalışta takip eden birçok sporcu var



Serbest dalışta Şahika Ercümen'in büyük başarılar kazındığı, diğer sporcuların da onu takip ettiğine işaret eden Sağlam, "Tabii ki Şahika başarılı, çok disiplinli iyi bir sporcu, Şahika gibi popüler sporcularımızdan Devrim Cenk Ulusoy var, Derya Can var, arkasından takip eden kızlarımız var. İyi çalışıp disiplinli olurlarsa, federasyonlarına bağlı kalırlarsa tabii ki bu popülerliğin çok çok daha fazla önüne geçebilirler. Şahika da devam ediyor ondan da yeni rekorlar gelecektir." ifadelerini kullandı.



Polonya'da Yağmur Ergün'ün de önemli bir başarı kazandığını aktaran Sağlam, "Milli sporculardan Devrim, aynı zamanda yönetim kurulu üyemiz, serbest dalış milli takımını da ona emanet ettik, onun için serbest dalışa inanıyorum. Tabii ki çok iyi antrenörlerimiz var, serbest dalışı iyi bir noktaya götüreceğiz. Hedefimiz 2025 yılında sualtı sporcularının ismini daha çok duyurmak, federasyonumuzun 11-12 branşı var." değerlendirmesinde bulundu.