Stuttgart, Mustafa Muhammed ile ilgileniyor

Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart, Sehrou Guirassy ve Deniz Undav'ın ayrılıklarının ardından yeni bir santrfor arıyor.



Stuttgart, geçen sezon Brighton'dan kiraladığı Deniz Undav'ı yeniden kadrosuna katmak istiyor ancak İngiliz ekibinin yüksek talepleri nedeniyle kulüp alternatif isimlere yöneldi.



LİSTEDEKİ İSİMLERDEN BİRİ



L'Equipe'te yer alan habere göre, Stuttgart'ın forvet listesindeki isimlerden birinin Nantes'tan Mustafa Muhammed olduğu belirtildi.



TRANSFER LİSTESİ



Alman ekibinin, Atalanta'dan El Bilal Toure ve Rennes'ten Arnaud Kalimuendo ile de ilgilendiği ve Mustafa Muhammed'in C planı olduğu vurgulandı.



NANTES PERFORMANSI



Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Mısırlı Mustafa Muhammed'in Nantes ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.



Nantes, Mustafa Muhammed'i 2022 yılında Galatasaray'dan kiralamış ardından 2023'te 26 yaşındaki futbolcunun bonservisini almıştı. Fransız ekibinde 80 maça çıkan Mustafa Muhammed, 19 gol attı ve 7 asist yaptı.





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