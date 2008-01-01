Stephen A.: "Kawhi'ın bu yıl Raptors ile yüzük şansı, Clippers'tan fazla olurdu"

Ünlü ESPN analisti Stephen A. Smith, LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard'ın, bu yıl Toronto Raptors ile Clippers'tan daha iyi bir şampiyonluk şansına sahip olabileceğini söyledi.



Raptors'la şampiyonluğu kazandıktan sadece aylar sonra Kawhi, başarısını daha rahat hissettiği bir yerde sürdürme umuduyla Paul George ile Clippers'a katılmıştı.



Çoğu kişi Clippers'ı 2020 şampiyonluğu için favori takım olarak gösterse de, Stephen A., 'First Take' programında Kawhi'ın Toronto'da kalmış olması durumunda, bu yıl tekrar kazanmak için daha iyi bir şansı olacağını açıkladı.



"Bence sınırın kuzeyindeki eski ekibinde olsaydı, daha iyi bir şansı olurdu. Bunu, yerinde olan personeli, paylaştıkları kimyayı ve bağlılığı değerlendirerek söylüyorum. Doğu Konferansı rekabetçi olmasına rağmen, Batı gibi değil. Şu anda bir konferans olarak, Clippers'ın çok sayıda silaha sahip olduğunu kabul ediyorum, ancak Raptors'ın geçen yıl şampiyonluğu kazandığı ve ekibin işi çözdüğü gerçeği ile, bu sefer bu gidişatta işleri daha da iyi bir şekilde çözmüş olacaklarını, yani daha fazla deneyime sahip olacaklarını düşünüyorum."



Raptors'ın şu anda Pascal Siakam, Kyle Lowry, Serge Ibaka, Fred VanVleet, OG Anunoby ve Marc Gasol ile sahip olduğu parçalar göz önüne alındığında, yetenek açısından Clippers'la eşleşebileceği söylenebilir. Birlikte bir şampiyonluk zaferinden çıkan ekip, aynı zamanda playofflarda çok değerli olan deneyime de sahipler.



