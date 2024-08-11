Stanimir Stoilov: "İlk maç sıkıntıları görmek adına bizim için fırsat oldu"

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Antalyaspor'la 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, maçın özellikle hava şartları nedeniyle zorlu geçtiğini belirtti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Stanimir Stoilov: 'İlk maç sıkıntıları görmek adına bizim için fırsat oldu'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ağustos 2024 01:27
Son güncelleme 11 Ağustos 2024 02:50
Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "İlk maç sıkıntıları görmek adına bizim için fırsat oldu. Bunların üzerine çalışacağız ve takım olarak çok daha iyi olmak için her şeyimizi vereceğiz." dedi.

Stoilov, Corendon Airlines Antalya Stadı'nda Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hava şartları nedeniyle çok zor bir maç olduğunu söyledi.

İki takımın da sahada en iyisini yapmaya çalıştığını belirten Stoilov, "İki takımda iyi futbol oynamaya çalıştı. Antalyaspor topa daha fazla sahip oldu ancak biz daha fazla gol pozisyonu bulduk. Gole çeviremedik. İlk maç sıkıntıları görmek adına bizim için fırsat oldu. Bunların üzerine çalışacağız ve takım olarak çok daha iyi olmak için her şeyimizi vereceğiz." diye konuştu.



SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery